Два дома, которым под сто лет, хотят снести в Новосибирске

В Новосибирске объявлен аукцион на поиск подрядчика для демонтажа четырех зданий. Они признаны аварийными и подлежат сносу.

Подрядчику предстоит снести дома, расположенные по адресам: Старое шоссе, 2, Зональная, 2а, Ногина, 2/4 и Качалова, 25а. Все эти здания были построены в разные годы: в 1955, 1960, 1928 и 1930 соответственно.

Стоимость работ составит более 2-х миллионов рублей. В течение 40 дней после подписания договора рабочие должны будут разобрать здания, вывезти строительный мусор и засыпать траншеи.

Ранее редакция сообщала о том, что два многоквартирных дома снесут возле Монумента Славы в Новосибирске.