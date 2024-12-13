В селе Сокур Мошковского района на улицах бьют фонтаны, а дети мерзнут в садике

Жители села Сокур второй раз за зиму остались без отопления. В квартирах температура воздуха не поднимается выше +15 градусов, а родители забирают детей из садиков из-за постоянных аварийных отключений воды.

Сельчане рассказывают, что с 7 декабря через день в их селе происходят прорывы труб. Из-за этого дома отключают от водоснабжения.

— Тепло в квартирах отключают через день. Большой прорыв произошёл около детского сада «Тополёк». Ещё один — около дома № 13 на квартале 1. Во втором случае вода буквально бьёт фонтаном из трубы. Мы с односельчанами не видим, чтобы кто-то приехал и чинил это, хотя заявки в ответственные службы сделали, — рассказала жительница села Горсайту.

Воспитатели просят родителей забирать детей пораньше из детских садиков, потому что в группах сильно холодно, а из-за отсутствия воды порой невозможно приготовить полдник или ужин.

В ноябре этого года сельчане уже жаловались на перебои с отоплением. Тогда глава Сокурского сельсовета Пётр Дубовский сказа, что причина отсутствия тепла в домах кроется в котельной и теплосетях.

По этому вопросу жители села обратились к главе СУ СКР Александру Бастрыкину. В Болотнинском межрайонном следственном отделе по их показаниям начали проверку. Но пока никаких изменений в положительную сторону люди не замечают и продолжают мёрзнуть в квартирах.

Ранее редакция сообщала о том, что дом, построенный в селе Сокур по программе расселения из аварийного жилья, уходит под землю. Он был возведен 10 лет назад.