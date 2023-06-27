Рекламодателям

Банк «Левобережный» занял 14 место в топ-20 банков РФ по кредитованию застройщиков

  • 27/06/2023, 10:52
По рейтингу единой информационной системы жилищного строительства «ДОМ.РФ» Банк «Левобережный» вошёл в топ-20 банков по кредитованию застройщиков в рамках №214-ФЗ.

Новости бизнесаНа данный момент Банк «Левобережный» сотрудничает с 14 девелоперами из 4 регионов по 18 объектам. С подробной информацией о бенефициарах можно ознакомиться на сайте.

Мы предлагаем выгодные условия для застройщиков при проектном финансировании жилищного строительства: обеспечение затрат застройщика до 90%, срок кредитования до 5 лет, решение по заявке — до 7 дней.

«Готовы и далее оказывать поддержку в рамках проектного финансирования на строительство жилых объектов в Сибирском федеральном округе, давая возможность застройщикам развивать городскую инфраструктуру и реализовывать масштабные проекты», — прокомментировала Екатерина Аникеева, начальник кредитного управления Банка «Левобережный».

Для подачи заявки на целевой кредит необходимо предоставить минимальный пакет документов для получения предварительного согласия. Мы самостоятельно проведём строительную экспертизу и мониторинг проекта.

Справка. На сегодняшний день Банк «Левобережный» является одним из крупнейших региональных банков и работает на территории Сибирского федерального округа. Его региональную сеть формируют 61 офис. Банку доверяют около 400 тысяч частных клиентов и более 17 тысяч предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Банк «Левобережный» ежегодно подтверждает и улучшает свои позиции в российских рейтингах. По многим показателям он входит в топ-100 банков России и занимает 57 строчку в списке самых надёжных банков страны по версии журнала Forbes.

На 01.06.23 уставной капитал банка составляет 350 млн рублей, собственные средства — 15,98 млрд рублей.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото предоставлено рекламодателем

4CQwVszH9pUhqSv5CPU

323

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : рейтинг банков кредитование застройщиков Банк Левобережный


Льготная ипотека
ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Депутат из Новосибирской области рассказал о судьбе пятерых военных-земляков, попавших в плен
23/06/23 17:56
Бригада спецназа из Новосибирска награждена Орденом Жукова
23/06/23 11:48
Дети и родители погибших на СВО военнослужащих будут получать денежные выплаты
22/06/23 17:24

Актуальный разговор

Татьяна Диканская, филолог, режиссер, сценарист, продюсер, композитор

Татьяна Диканская: Песня «В Новосибирске не разводятся мосты» ко Дню города зазвучит по-новому (аудио)

Чтобы заинтересовать молодежь.
Все материалы
Льготная ипотека
ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Эксперты назвали автомобиль, который менее всего пригоден к восстановлению после ДТП

27/06/2023, 12:44

Анатолий Локоть анонсировал программу ремонта тротуаров в Новосибирске

27/06/2023, 12:22

В Новосибирскую область поставят 8 поездов Ласточка

27/06/2023, 12:04

Экс-глава СО РАН Александр Асеев подал апелляционную жалобу

27/06/2023, 11:52
Популярное

НДФЛ для россиян с зарплатой ниже 30 тысяч рублей предлагают отменить

27/06/2023, 10:23

Правительство поддержит российских садоводов

27/06/2023, 10:08

Отпуск в Таиланде в 2023 году

26/06/2023, 16:00

Новости компаний

Более 30 детей сотрудников АО «РЭС» посетили экскурсию по энергообъектам

26/06/2023, 09:00

Сбер выступил генеральным партнером единого городского выпускного в Новосибирске

23/06/2023, 21:00

ВТБ: мошенническая активность выросла в 1,6 раза

23/06/2023, 14:39

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска