Банк «Левобережный» занял 14 место в топ-20 банков РФ по кредитованию застройщиков

На данный момент Банк «Левобережный» сотрудничает с 14 девелоперами из 4 регионов по 18 объектам. С подробной информацией о бенефициарах можно ознакомиться на сайте.

Мы предлагаем выгодные условия для застройщиков при проектном финансировании жилищного строительства: обеспечение затрат застройщика до 90%, срок кредитования до 5 лет, решение по заявке — до 7 дней.

«Готовы и далее оказывать поддержку в рамках проектного финансирования на строительство жилых объектов в Сибирском федеральном округе, давая возможность застройщикам развивать городскую инфраструктуру и реализовывать масштабные проекты», — прокомментировала Екатерина Аникеева, начальник кредитного управления Банка «Левобережный».

Для подачи заявки на целевой кредит необходимо предоставить минимальный пакет документов для получения предварительного согласия. Мы самостоятельно проведём строительную экспертизу и мониторинг проекта.

Справка. На сегодняшний день Банк «Левобережный» является одним из крупнейших региональных банков и работает на территории Сибирского федерального округа. Его региональную сеть формируют 61 офис. Банку доверяют около 400 тысяч частных клиентов и более 17 тысяч предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Банк «Левобережный» ежегодно подтверждает и улучшает свои позиции в российских рейтингах. По многим показателям он входит в топ-100 банков России и занимает 57 строчку в списке самых надёжных банков страны по версии журнала Forbes.

На 01.06.23 уставной капитал банка составляет 350 млн рублей, собственные средства — 15,98 млрд рублей.