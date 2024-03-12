От мэрии Новосибирска потребовали доказательства безопасности «Бионорда»

Поверили документам

Год назад депутаты регионального парламента Новосибирской области уже поднимали вопрос о безопасности использования «Бионорда» при обработке дорог Новосибирска и настаивали на проведении исследований, не доверяя сертификатам, которые предоставил производитель — ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (УЗПМ, Пермь). Об этом напомнил зампредседателя комиссии по экологии Заксобрания Ярослав Фролов. Как оказалось из докладов участников заседания, эта работа так и не была проведена.

— Поставщик предоставляет на торгах все документы: экологические сертификаты, паспорт экологической безопасности. Дополнительные исследования по препарату не проводились, так как не было вопросов и полномочий, — заявил чиновник. — Считаем, что материал не оказывает отрицательного влияния. Департамент рассматривает возможность наращивания использования «Бионорда».

Заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска – начальник управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска Сергей Эпов не предоставил депутатам информацию о проверках безопасности использования «Бионорда» на дорогах, но подчеркнул, что «препарат относится к 4 классу опасности, не представляет опасности для лап животных, обуви и не приводит к коррозии автомобилей, не вредит природе». По его словам, сегодня «Бионорд» используют уже 50 регионов России — от Краснодара до Магадана.

По словам Сергея Эпова, в сезоне-2023/2024 Новосибирск приобрел около 4 тысяч тонн реагента.

Начальник отдела надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александр Молокоедов сообщил депутатам, что Роспотребнадзор получил два обращения граждан по «Бионорду».

— При проведении контрольных мероприятий установлено, что документы по препарату качественные, он безопасен и прошел госрегистрацию, — добавил Молокоедов.

Углубляться в соответствие состава «Бионорда» в документах тому реагенту, который используется в Новосибирске, Роспотребнадзор не стал, отметив, что это не в его компетенциях.

Руководитель Новосибирского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» Александр Абрамов добавил, что. Для этого, по его словам, нужно сформировать согласованную комплексную программу исследований.

Председатель комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска Мария Сидорова пояснила, что за рубежом «Бионорд» используют десятки лет, в России — более 10 лет. По ее словам, в составе смеси только органическая соль и нет тяжелых металлов, что показали исследования, проведенные в Новосибирске и Красноярске. При его использовании в остатке образуются всего 5% нерастворимого вещества, которые необходимо убирать.

Не по инструкции

Стоит отметить, что в ходе обсуждения Мария Сидорова признала, что «Бионорд» имеет инструкцию по применению, которую необходимо соблюдать.

— При отсыпке «Бионорда» через определенное время он должен быть убран с дороги. Это не всегда соблюдается. Кроме того, необходимо вывозить снег на снегоотвалы и снегоплавилки. Также нужно увеличивать финансирование на летнее и весеннее содержание дорог: летом дороги должны поливаться, газоны чиститься, — перечислила Сидорова.

В ответ депутаты заявили, что ни разу не видели, чтобы дороги убирали после посыпания «Бионордом» через 40 минут/3 часа, как это прописано в инструкции использования препарата.

— Вы лукавите, говоря о своевременной уборке. Что касается исследования влияния «Бионорда», то, возможно, сертификат сделан ошибочно, — возмутился депутат Николай Мочалин, обращаясь к Сергею Эпову. — Мы обращались в Минприроды области, и нам ответили, что в открытом доступе есть материалы, которые позволяют использовать препарат для обработки дорог. А проведение мероприятий по его исследованию в госпрограмму не заложено. Между тем к нам продолжают поступать жалобы от избирателей, в городе гибнут растения, растет уровень заболеваемости у людей. Вы уверены, что улицы Новосибирска посыпают тем, что заявлено? То, что исследования проводились в Красноярске, ни о чем не говорит, у нас их не было.

Ярослав Фролов также считает, что при таком раскладе под видом «Бионорда» в город может поставляться любое сыпучее вещество белого цвета без вкуса и запаха.

Сергей Эпов заявил, что мэрия готова провести любые исследования соответствия реагента заявленным характеристикам.

— Вы говорите, что гибнут растения, но у нас в городе 3000 км дорог, из них 1700 км обрабатываются разными противогололедными материалами и только 20% из них — «Бионордом». Большая часть обрабатывается пескосоляной смесью. Поэтому говорить о том, что «Бионорд» влияет на заявленные вами факторы — некорректно, — подчеркнул чиновник.

— Использование препарата оценивали ученые МГУ, федеральные органы: Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Эту работу курировал депутат Николай Валуев, — говорит Максим Шингаркин. — Мы можем предоставить вам всю информацию на рассмотрение.

Градус обсуждения попытались снизить представители Национальной ассоциации зимнего содержания дорог, приехавшие в Новосибирск на обсуждение ситуации с «Бионордом» (Изготовитель «Бионорда» является одним из учредителей ассоциации. — Ред.) Однако руководителю аппарата ассоциации Анне Климентовой слова на комиссии не дали. Депутат Госдумы VI созыва, зампредседателя комитета по экологии Максим Шингаркин пояснил, что все вопросы, которые сегодня обсуждают депутаты Новосибирской области, уже многократно рассматривались в Госдуме.

В ответ Ярослав Фролов поблагодарил коллег и высказал сожаление, что этой информации нет ни у муниципалитета, ни у региональных подразделений федеральных органов.

— Если ответы действительно даны, то мы послушаем наших старших коллег и успокоимся, а также успокоим наших избирателей, — ответил он.

Оценят риски

В итоге комиссия решила рассмотреть документы по исследованию «Бионорда», которые им предоставят федеральные коллеги. После этого будет приниматься решение о необходимости проведения исследования влияния препарата на окружающую среду на уровне региона. Ярослав Фролов также предложил. Кроме того, решено, чтобы оценить структуру загрязняющих веществ, которые в нем содержатся. Депутат Денис Субботин также предложил мэрии к сентябрю предоставить в комиссию

Ранее редакция сообщала о том, что прокурора Новосибирска попросили проверить безопасность «Бионорда».