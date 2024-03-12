От мэрии Новосибирска потребовали доказательства безопасности «Бионорда»

Год назад депутаты регионального парламента Новосибирской области уже поднимали вопрос о безопасности использования «Бионорда» при обработке дорог Новосибирска и настаивали на проведении исследований, не доверяя сертификатам, которые предоставил производитель — ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (УЗПМ, Пермь). Об этом напомнил зампредседателя комиссии по экологии Заксобрания Ярослав Фролов. Как оказалось из докладов участников заседания, эта работа так и не была проведена.
— Поставщик предоставляет на торгах все документы: экологические сертификаты, паспорт экологической безопасности. Дополнительные исследования по препарату не проводились, так как не было вопросов и полномочий, — заявил чиновник. — Считаем, что материал не оказывает отрицательного влияния. Департамент рассматривает возможность наращивания использования «Бионорда».
По словам Сергея Эпова, в сезоне-2023/2024 Новосибирск приобрел около 4 тысяч тонн реагента.
Начальник отдела надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александр Молокоедов сообщил депутатам, что Роспотребнадзор получил два обращения граждан по «Бионорду».
— При проведении контрольных мероприятий установлено, что документы по препарату качественные, он безопасен и прошел госрегистрацию, — добавил Молокоедов.
Углубляться в соответствие состава «Бионорда» в документах тому реагенту, который используется в Новосибирске, Роспотребнадзор не стал, отметив, что это не в его компетенциях.
Председатель комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска Мария Сидорова пояснила, что за рубежом «Бионорд» используют десятки лет, в России — более 10 лет. По ее словам, в составе смеси только органическая соль и нет тяжелых металлов, что показали исследования, проведенные в Новосибирске и Красноярске. При его использовании в остатке образуются всего 5% нерастворимого вещества, которые необходимо убирать.
Стоит отметить, что в ходе обсуждения Мария Сидорова признала, что «Бионорд» имеет инструкцию по применению, которую необходимо соблюдать.
— При отсыпке «Бионорда» через определенное время он должен быть убран с дороги. Это не всегда соблюдается. Кроме того, необходимо вывозить снег на снегоотвалы и снегоплавилки. Также нужно увеличивать финансирование на летнее и весеннее содержание дорог: летом дороги должны поливаться, газоны чиститься, — перечислила Сидорова.
В ответ депутаты заявили, что ни разу не видели, чтобы дороги убирали после посыпания «Бионордом» через 40 минут/3 часа, как это прописано в инструкции использования препарата.
— Вы лукавите, говоря о своевременной уборке. Что касается исследования влияния «Бионорда», то, возможно, сертификат сделан ошибочно, — возмутился депутат Николай Мочалин, обращаясь к Сергею Эпову. — Мы обращались в Минприроды области, и нам ответили, что в открытом доступе есть материалы, которые позволяют использовать препарат для обработки дорог. А проведение мероприятий по его исследованию в госпрограмму не заложено. Между тем к нам продолжают поступать жалобы от избирателей, в городе гибнут растения, растет уровень заболеваемости у людей. Вы уверены, что улицы Новосибирска посыпают тем, что заявлено? То, что исследования проводились в Красноярске, ни о чем не говорит, у нас их не было.
Ярослав Фролов также считает, что при таком раскладе под видом «Бионорда» в город может поставляться любое сыпучее вещество белого цвета без вкуса и запаха.
Сергей Эпов заявил, что мэрия готова провести любые исследования соответствия реагента заявленным характеристикам.
— Вы говорите, что гибнут растения, но у нас в городе 3000 км дорог, из них 1700 км обрабатываются разными противогололедными материалами и только 20% из них — «Бионордом». Большая часть обрабатывается пескосоляной смесью. Поэтому говорить о том, что «Бионорд» влияет на заявленные вами факторы — некорректно, — подчеркнул чиновник.
— Использование препарата оценивали ученые МГУ, федеральные органы: Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Эту работу курировал депутат Николай Валуев, — говорит Максим Шингаркин. — Мы можем предоставить вам всю информацию на рассмотрение.
В ответ Ярослав Фролов поблагодарил коллег и высказал сожаление, что этой информации нет ни у муниципалитета, ни у региональных подразделений федеральных органов.
— Если ответы действительно даны, то мы послушаем наших старших коллег и успокоимся, а также успокоим наших избирателей, — ответил он.
Ранее редакция сообщала о том, что прокурора Новосибирска попросили проверить безопасность «Бионорда».
Фото Infopro54
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