В Новосибирске требуют отменить концерт оркестра CAGMO «Симфония Rammstein»

Сибирская правозащитная группа «Радетель» требует запретить концерт оркестра CAGMO «Симфония Rammstein». Группа отправила заявление мэру Новосибирска. Об этом сообщается в Телеграм-канале группы.

— В это же время, в «параллельной реальности», некий оркестр «CAGMO» на высокостатусной государственной сцене научной элиты страны с молчаливого согласия муниципальных властей планирует 21 сентября исполнить хиты немецкой группы «Rammstein» , которая открыто с самого начала СВО назвала Россию агрессором и после на концертах выражала поддержку почитателям Шухевича и Бандеры, — говорится в сообщении.

Авторы заявления также отметили, что в 2020-м году, лидер этой группой выпустил два порноклипа снятых в Санкт-Петербурге с местными девушками. Также правозащитная группа попросила включиться в процесс прокуратуру Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы создали петицию по возвращению маршрута 29-го автобуса.