В Новосибирске введен в эксплуатацию долгострой на улице Титова

В Новосибирске 13 января был официально введён в эксплуатацию дом № 6 по улице Титова, 253. Строительство этого 16-этажного здания было успешно завершено в рамках программы по восстановлению прав граждан, чьи интересы были нарушены застройщиками.

— Благодаря поддержке регионального правительства и участию мэрии Новосибирска удалось завершить строительство дома № 6 на улице Титова, 253. Вчера подписали разрешение на ввод в эксплуатацию, — отметил Кудрявцев.

Дом входит в состав жилого комплекса «Любимый». В 2021 году застройщик («Вертикаль-НСК») обанкротился, и два дома – № 6 и № 7 – остались недостроенными.

В 2024 году группа компаний «Первый строительный фонд» завершила строительство шестого дома. Владельцы 96 квартир уже готовятся к новоселью.

Также определена судьба дома № 7. Для завершения его строительства был создан жилищно-строительный кооператив, в который вошли дольщики. Строительство планируется завершить за счёт средств участников масштабных инвестиционных проектов.

Ранее редакция сообщала о том, что один долгострой официально остался в Новосибирской области к концу 2024 год. Его власти планируют завершить к концу 2025 года.