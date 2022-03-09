В Новосибирске вводят весенние ограничения по движению большегрузов

С 4 апреля по 22 мая вводится временное ограничение движения транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа, относящимся к собственности города Новосибирска. Об этом сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

Временное ограничение устанавливается для транспортных средств:

— с нагрузкой на ось более 6 тонн (с грузом или без груза);

— с нагрузкой на ось более 7 тонн, перевозящих технологические грузы (бетон, навальный цемент, асфальтобетон, железобетонные изделия, контейнеры железнодорожные) и относящихся к самоходной специальной технике (автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры, экскаваторы).

Это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности городских дорог в период весенних неблагоприятных природно-климатических условий, уточняется в сообщении.

При этом в городе власти оставляют «транзитный коридор» на которые временные ограничения распространяться не будут. Этот коридор проходит по следующим улицам:

— ул. Хилокская;

— ул. Петухова;

— Советское шоссе;

— ул. Мира;

— ул. Ватутина;

— Бугринский мост;

— ул. Большевистская;

— Бердское шоссе;

— Старое шоссе.

Напомним, с 4 апреля весенние ограничения также вводятся на региональных дорогах.