С 4 апреля на дорогах области вводятся весенние ограничения для большегрузов

Временное весеннее ограничение движения транспортных средств вводится по автомобильным дорогам Новосибирской области регионального и межмуниципального значения с 4 апреля по 22 мая 2022 года, сообщила пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД). Приказ о введении ограничений подписал министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

— В этот период не допускается проезд по дорогам транспортных средств с грузом или без груза с нагрузкой на ось более 5 тонн без специального разрешения. Исключения предусмотрены для транспорта, который перевозит продукты питания, лекарства и другие социально-значимые грузы, — напоминает ТУАД. — Для организации максимально удобных путей передвижения большегрузов организованы междугородние «транзитные коридоры», на которых ограничения действовать не будут.

Весной ограничения на проезд большегрузного транспорта также вводятся в городе Новосибирске. Решение об этом в ближайшее время, скорее всего, так же подпишет мэр Анатолий Локоть.

Напомним, вчера сибирские перевозчики распространили открытое письмо к правительству РФ с просьбой о поддержке транспортной отрасли.