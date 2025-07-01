В Новосибирске выбирают гастрономический символ города

Народный конкурс «Блюдо города» стартовал в Новосибирске. Его победителем станет блюдо домашней кухни, которое, по мнению новосибирцев, отражает характер города и достойно быть первой гастрономической ассоциацией с ним — как тульский пряник, астраханская уха или уфимский бешбармак.

— Локальные рецепты стоит рассматривать как нематериальное культурное достояние, и такие конкурсы нужны с точки зрения представленности нашего региона на любых событийных площадках. Местная еда является сейчас очень важным трендом. Надеюсь, что эта исследовательская деятельность продолжится на серьезном уровне, — отмечает вице-президент Российской ассоциации шеф-поваров Chefs Team Russia Юлия Литвиненко.

Инициатором проекта выступает сеть кафе «Вилка Ложка». «Блюдо города» объявят 23 августа.

Напомним, замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в мае сообщал, что в ближайшее время пирожки, оливье, борщ, пельмени, блины с красной икрой и окрошка станут официальными блюдами русской кухни. В рамках реализации данной инициативы будет создана рабочая группа, основной задачей которой будет формирование единого стандарта русской кухни, а также ее популяризация, как значимого элемента национальной культуры. Новосибирцы несколько лет назад создали меморандум, где четко описывались стандарты русской кухни и предлагали взять его за основу.

Ранее редакция сообщала о том, что на Дне города в Новосибирске представили макет Бугринского моста через Обь из колбасы.