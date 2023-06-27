В вытрезвителе Новосибирска в год планируют обслуживать более семи тысяч человек

В Новосибирске вскоре откроют первый специализированный центр для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Он будет расположен в Первомайском районе на ул Старое шоссе. Площадь центра — 490,2 кв. м. Сегодня в вытрезвителе уже ведутся ремонтные работы, строители приступили к чистовой отделке. Об этом сообщил пресс-центр мэрии по итогам визита на стройку мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Это будет первый опыт воссоздания в городе системы вытрезвителей в новом формате.
— Это первое такое учреждение, и в ходе его работы мы определим необходимость создания подобных пунктов в других районах города. В год здесь планируется обслуживать более семи тысяч человек, — рассказал Локоть. — Есть некоторые особенности работы с гражданами, начиная с того, что человек должен добровольно в соответствии с законодательством дать свое согласие на размещение в данном учреждении, обязательно пройти медицинское освидетельствование, так как при обнаружении травм или увечий его должны будут направить в больницу.
По словам начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольги Незамаевой, в центре планируется оказывать доврачебную медицинскую помощь, в штате вытрезвителя будут работать 28 сотрудников: административные работники, медицинские сестры, фельдшеры, уборщики и специалисты по безопасности. На площадке также планируется разместить пост полиции.
Центр в Первомайке рассчитан на 20 человек единовременного пребывания. На создание вытрезвителя направлено около 30 млн рублей, на содержание заложено 25 млн рублей в год.
По данным Росстата, ежегодно по причинам алкогольного опьянения в стране гибнет около 50 тысяч граждан, от переохлаждения — до 8-10 тысяч человек. По данным МВД России, каждое четвертое преступление в России совершается также в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, после закрытия сети вытрезвителей граждан, находящихся в алкогольном и наркотическом опьянении, доставляли в медучреждения.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о рисках воссоздания сети вытрезвителей.
Фото пресс-службы мэрии Новосибирска
Рубрики :
Регионы:
Теги :