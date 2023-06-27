В вытрезвителе Новосибирска в год планируют обслуживать более семи тысяч человек

В Новосибирске вскоре откроют первый специализированный центр для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Он будет расположен в Первомайском районе на ул Старое шоссе. Площадь центра — 490,2 кв. м. Сегодня в вытрезвителе уже ведутся ремонтные работы, строители приступили к чистовой отделке. Об этом сообщил пресс-центр мэрии по итогам визита на стройку мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Это будет первый опыт воссоздания в городе системы вытрезвителей в новом формате.

— Это первое такое учреждение, и в ходе его работы мы определим необходимость создания подобных пунктов в других районах города. В год здесь планируется обслуживать более семи тысяч человек, — рассказал Локоть. — Есть некоторые особенности работы с гражданами, начиная с того, что человек должен добровольно в соответствии с законодательством дать свое согласие на размещение в данном учреждении, обязательно пройти медицинское освидетельствование, так как при обнаружении травм или увечий его должны будут направить в больницу.

Ремонт в вытрезвителе будет выполнен из антивандальных материалов, после чего здание вытрезвителя оборудуют камерами видеонаблюдения. Предусмотрены также: кабинет первичного осмотра, консультативный кабинет, кабинет фельдшера, комнаты пребывания для мужчин и женщин, санузлы и душевые, кафе самообслуживания, кабинет сотрудников, раздевалка и кухня для сотрудников. Специализированный центр будет функционировать семь дней в неделю, 24 часа в сутки.

По словам начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольги Незамаевой, в центре планируется оказывать доврачебную медицинскую помощь, в штате вытрезвителя будут работать 28 сотрудников: административные работники, медицинские сестры, фельдшеры, уборщики и специалисты по безопасности. На площадке также планируется разместить пост полиции.

Центр в Первомайке рассчитан на 20 человек единовременного пребывания. На создание вытрезвителя направлено около 30 млн рублей, на содержание заложено 25 млн рублей в год.

По данным Росстата, ежегодно по причинам алкогольного опьянения в стране гибнет около 50 тысяч граждан, от переохлаждения — до 8-10 тысяч человек. По данным МВД России, каждое четвертое преступление в России совершается также в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, после закрытия сети вытрезвителей граждан, находящихся в алкогольном и наркотическом опьянении, доставляли в медучреждения.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о рисках воссоздания сети вытрезвителей.