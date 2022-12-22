В Новосибирске вырос спрос на услугу по ввозу автомобилей из-за рубежа

Количество объявлений о предоставлении услуги по вводу автомобилей из-за рубежа в 2022 году на платформе Авито Авто увеличилось на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом спрос на авто из-за границы на платформе в городе вырос по сравнению с прошлым годом на 61%, поясняют аналитики платформы.

В топ-3 брендов автомобилей с пробегом, которые чаще всего предлагают под заказ из-за границы в период с 1 января по 15 ноября 2022 года в Новосибирске вошли Toyota, Honda и Kia.

Toyota — на первом месте, доля бренда в структуре предложения авто с пробегом из-за границы в Новосибирске составила 24%, средняя стоимость — 1 159 000 рублей.

Вторую строчку занимает Honda с долей предложения 13% от общего предложения авто из-за границы и средней стоимостью 912 000 рублей.

На третьем месте — Kia: на долю этого бренда пришлось 10% от общего предложения авто из-за рубежа в Новосибирске (средняя стоимость — 2 450 000 рублей).

В Новосибирске рейтинг топ-5 моделей по доле предложения в структуре предложения авто с пробегом из-за границы в период с 1 января по 15 ноября 2022 года возглавил Honda Freed. На долю модели пришлось 3% от общего предложения авто из-за рубежа на платформе. В топ-5 также вошли (в порядке убывания доли в структуре предложения): Nissan Note, Hyundai Santa Fe, Honda Fit и Kia Mohave.

Средняя цена авто с пробегом из-за границы в Новосибирске по итогам 11 месяцев 2022 года составляет 1 450 000 рублей.

— В 2022 году услуга по ввозу авто из-за рубежа стала более востребованной. Количество желающих приобрести достойный автомобиль из-за границы в хорошем состоянии продолжает расти, — комментируют эксперты Авито Авто. — Согласно нашим данным, большинство автомобилей с пробегом из-за границы попадают в Россию через Дальний Восток. При этом 42% ввезенных автомобилей — в возрасте до 3 лет.

Для сравнения, по России в целом в январе-ноябре 2022 года количество объявлений о продаже авто с пробегом под заказ из-за рубежа увеличилось на 127%. Спрос на такие авто на платформе по России в целом вырос по сравнению с прошлым годом на 88%.

Как отмечают эксперты Авито Авто, в 2022 году. Однако, в общем объеме предложения о продаже автомобилей доля таких объявлений не велика — всего 1,6%.

Ранее редакция сообщала, что в 2022 году в Новосибирске существенно выросла доля китайских брендовых авто.