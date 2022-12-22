Рекламодателям

В Новосибирске вырос спрос на услугу по ввозу автомобилей из-за рубежа

  • 22/12/2022, 09:55
Автор:
ввоз автомобиля из-за рубежа
Средняя цена авто с пробегом из-за границы по итогам 11 месяцев 2022 года составила 1 450 000 рублей.

Количество объявлений о предоставлении услуги по вводу автомобилей из-за рубежа в 2022 году на платформе Авито Авто увеличилось на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом спрос на авто из-за границы на платформе в городе вырос по сравнению с прошлым годом на 61%, поясняют аналитики платформы.

В топ-3 брендов автомобилей с пробегом, которые чаще всего предлагают под заказ из-за границы в период с 1 января по 15 ноября 2022 года в Новосибирске вошли Toyota, Honda и Kia.

  • Toyota — на первом месте, доля бренда в структуре предложения авто с пробегом из-за границы в Новосибирске составила 24%, средняя стоимость — 1 159 000 рублей.
  • Вторую строчку занимает Honda с долей предложения 13% от общего предложения авто из-за границы и средней стоимостью 912 000 рублей.
  • На третьем месте — Kia: на долю этого бренда пришлось 10% от общего предложения авто из-за рубежа в Новосибирске (средняя стоимость — 2 450 000 рублей).

В Новосибирске рейтинг топ-5 моделей по доле предложения в структуре предложения авто с пробегом из-за границы в период с 1 января по 15 ноября 2022 года возглавил Honda Freed. На долю модели пришлось 3% от общего предложения авто из-за рубежа на платформе. В топ-5 также вошли (в порядке убывания доли в структуре предложения): Nissan Note, Hyundai Santa Fe, Honda Fit и Kia Mohave.

Средняя цена авто с пробегом из-за границы в Новосибирске по итогам 11 месяцев 2022 года составляет 1 450 000 рублей.

— В 2022 году услуга по ввозу авто из-за рубежа стала более востребованной. Количество желающих приобрести достойный автомобиль из-за границы в хорошем состоянии продолжает расти,  — комментируют эксперты Авито Авто. —  Согласно нашим данным, большинство автомобилей с пробегом из-за границы попадают в Россию через Дальний Восток. При этом 42% ввезенных автомобилей — в возрасте до 3 лет.

Для сравнения, по России в целом в январе-ноябре 2022 года количество объявлений о продаже авто с пробегом под заказ из-за рубежа увеличилось на 127%. Спрос на такие авто на платформе по России в целом вырос по сравнению с прошлым годом на 88%.

Как отмечают эксперты Авито Авто, в 2022 году. Однако, в общем объеме предложения о продаже автомобилей доля таких объявлений не велика — всего 1,6%.

 

Ранее редакция сообщала, что в 2022 году в Новосибирске существенно выросла доля китайских брендовых авто

Фото: pixabay.com — DomPixabay

361

Рубрики : Бизнес Транспорт ВЭД

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : продажа автомобиля ввоз автомобиля из-за рубежа авторынок


Спецоперация на Украине

В отечественных вузах появится специальная квота для героев спецоперации
22/12/22 11:09
Путин создал совет по мобилизации
21/12/22 13:09
«Наше присутствие в культурной и образовательной среде ЛНР очень важно»
20/12/22 16:17
тренды страхового рынка в 2022 году

Ключевые тренды страхового рынка в 2022 году

Снижение общего количества договоров, а также рост скользящего коэффициента убыточности по страхованию — до максимума за последние 4 года.
Читать статью >>
импорт пищевого сырья

«СЕЛЛ-Сервис» в 2022 году увеличил продажи на 75%

А в 2023 году компания намерена нарастить их еще в 2 раза.
Читать статью >>
новогодние праздники

Города Сибири готовятся к встрече Нового года

Во всех городах округа произошло снижение затрат на новогодние праздники.
Читать статью >>
промышленность Новосибирска

Среди новосибирских предприятий немало бенефициаров санкций

Трендами 2022 года в промышленности стали усиление кооперации и увеличение гособоронзаказа.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгений Бурденюк, региональный представитель Российского совета торговых центров (РСТЦ) в Сибири и Новосибирске, основатель ООО «Отелит»

«Внятные концепции по переформатированию торговых центров до сих пор не появились»

Региональный представитель Российского совета торговых центров (РСТЦ) в Сибири и Новосибирске, основатель ООО «Отелит» Евгений Бурденюк ― о том, как выживают торговые центры в регионах Сибири и какова вероятность их банкротства.
Все материалы
Лента новостей

В отечественных вузах появится специальная квота для героев спецоперации

22/12/2022, 11:09

Ключевые тренды страхового рынка в 2022 году

22/12/2022, 10:42

В России могут увеличить призывной возраст с 18 до 21 года

22/12/2022, 09:54

«СЕЛЛ-Сервис» в 2022 году увеличил продажи на 75%

22/12/2022, 09:30
Популярное

Почему увольняться перед Новым годом невыгодно

21/12/2022, 09:55

За осквернение георгиевской ленты грозит штраф до 5 млн рублей

20/12/2022, 17:39

В России cупруги стали чаще подавать на развод в надежде получить пособие

20/12/2022, 11:28
Новости компаний

Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 лучших интернет-банков для бизнеса

22/12/2022, 10:59

Крупный производитель малярной продукции увеличил производительность и зарплаты

22/12/2022, 10:44

ВТБ сохранит дисконт по программе льготной ипотеки

21/12/2022, 15:50

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска