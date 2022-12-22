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Ключевые тренды страхового рынка в 2022 году

  • 22/12/2022, 10:42
тренды страхового рынка в 2022 году
Снижение общего количества договоров, а также рост скользящего коэффициента убыточности по страхованию — до максимума за последние 4 года.

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, со ссылкой на данные Института страхования ВСС, обозначил ключевые тренды страхового рынка в 2022 году:

  • Снижение общего количества заключенных договоров (-9%). Этот тренд компенсирован ростом средней премии по всем основным видам страхования, кроме страхования имущества юридических лиц.
  • Новым драйвером рынка стало накопительное страхование жизни. Спрос на этот инструмент простимулировало окончание периода высоких ставок по депозитам и сложности с инвестициями на фондовом рынке.
  • Инвестиционное страхование жизни находится в зоне спада. С большой долей вероятности в среднесрочной перспективе ИСЖ останется нишевым продуктом для отдельных категорий инвесторов.
  • Благодаря постепенному восстановлению в III квартале 2022 года рынка розничного кредитования, замедлилось снижение объема премий по страхованию жизни и здоровья заемщиков и страхованию от несчастных случаев. По итогам года динамика останется отрицательной из-за резкого снижения количества договоров в конце первого и втором кварталах.
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    Лидерами по темпу прироста премий по итогам 9 месяцев 2022 года стали страхование грузов (+27%) и страхование сельскохозяйственных рисков (+28%).
  • На объем рынка в абсолютном выражении наибольшее влияние оказали ОСАГО, автокаско и ДМС, а также страхование имущества юридических лиц.
  • На сегмент автокаско по-прежнему влияют 2 разнонаправленные тенденции: сокращение количества договоров и рост средней премии. При этом первая тенденция усиливается из-за снижения продаж новых автомобилей (по данным Ассоциации Европейского бизнеса они снизились на 60% за 9 месяцев), а вторая — ослабевает: средняя премия выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, но сократилась по отношению к полугодию.
  • В сегменте ОСАГО в результате повышения стоимости запчастей и расширения тарифного коридора произошло увеличение средней премии (+16%), при этом сборы страховщиков выросли на 19 млрд рублей (+11%).
  • Объем премий по ДМС вырос на 7,8% в основном за счет увеличения средней премии. При этом маржа страховщиков в этом сегменте сократилась, так как темп прироста выплат (+10%) из-за медицинской инфляции и увеличения количества выплат превысил темп увеличения премий.

Кроме того, как отметил Евгений Уфимцев, структура каналов реализации страховых услуг продолжила меняться в сторону увеличения доли прямых продаж страховщиков (22,4% против 20,4% годом ранее), продаж в электронной форме и через страховых брокеров. Банки снизили долю рынка в качестве посредников, но постепенное восстановление сегмента розничного кредитования, а также спрос на продукты страхования жизни будут способствовать возвращению прежних позиций.

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В целом, объем страховых премий российских страховщиков за 9 месяцев 2022 года по данным Банка России составил 1,328 трлн рублей, что на 2,1% меньше аналогичного показателя прошлого года. Что касается объема выплат, то он увеличился на 59,4 млрд рублей (+10%) и составил 646,9 млрд рублей. Максимальный вклад в абсолютный прирост выплат внесло страхование жизни (+42 млрд рублей). Лидером динамики выплат по относительному показателю стал сегмент страхования от несчастных случаев (+33%).

По данным Банка России скользящий коэффициент убыточности по страхованию, иному чем страхование жизни, показал максимальное значение за последние 4 года (51,7%), что отрицательно сказывается на результатах от страховой деятельности.

— Реализовавшиеся в 2022 году риски продолжат оказывать влияние на динамику развития страхового рынка в 2023 году и финансовые показатели деятельности страховщиков, в том числе — в силу исчерпания инфляционного эффекта и возможного продолжения сокращения спроса на отдельные продукты добровольного страхования, — отметил Евгений Уфимцев. — В то же время, рынок находится в ожидании позитивных изменений процесса восстановления цепочек поставок автозапчастей, что должно улучшить ситуацию с натуральным возмещением ущерба по ОСАГО и автокаско.

По его словам, поддержку рынку могут также оказать введение системы гарантирования по договорам долгосрочного страхования жизни по аналогии с действующей системой страхования банковских вкладов и пенсионных накоплений, а также законодательные изменения, позволяющие развивать долевое страхование жизни.

 

Материал предоставлен пресс-службой ВСС и РСА

Фото: pixabay.com — jackmac34

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Рубрики : Бизнес Страхование

Регионы: Россия

Теги : страховой рынок страхование жизни ОСАГО каско


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