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В России могут увеличить призывной возраст с 18 до 21 года

  • 22/12/2022, 09:54
Автор:
призыв в армию
При этом предельный возраст повысят с 27 до 30 лет.

Об этом заявил минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе итоговой коллегии военного ведомства при участии президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС.

Кроме этого Шойгу внес предложение о том, чтобы разрешить россиянам по желанию поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу.

На сегодняшний день к кандидатам на контрактную службу в армии предъявляется целый ряд требований:

  • возраст 18-40 лет (18-30 лет для иностранных граждан),
  • высшее или среднее профобразование,
  • физическая подготовленность,
  • здоровье, позволяющие быть годным к военной службе.

Отмечается, что контрактниками могут быть лица, не проходившие службу в армии по призыву.

При этом контракт невозможен с гражданами, в отношении которых вынесен обвинительный приговор либо ведется дознание или следствие, а также у которых имеется неснятая или непогашенная судимость. С отбывавшими наказание в виде лишения свободы заключения контактов также невозможно.

Уточняется, что на военную службу по контракту могут поступить как мужчины, так и женщины.

Напомним, что в конце мая 2022 года президент России Владимир Путин подписал ФЗ об отмене возрастного предела для первого контракта на военную службу.

До момента принятия документа россияне были вправе заключить контракт в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы — от 18 до 30 лет. Закон исключил возрастной предел как для российских граждан, так и для иностранцев.

Ранее редакция сообщала, что Путин создал совет по мобилизации. Члены совета должны будут обеспечить взаимодействие исполнительной власти и организаций, занимающихся мобилизацией и защитой военнослужащих.

Фото из группы мэрии Красноярска «ВКонтакте»

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия

Теги : Шойгу увеличение призывного возраста служба в армии призыв в армию Минобороны РФ контрактная служба


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