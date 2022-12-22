В России могут увеличить призывной возраст с 18 до 21 года

Об этом заявил минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе итоговой коллегии военного ведомства при участии президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС.
Кроме этого Шойгу внес предложение о том, чтобы разрешить россиянам по желанию поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу.
На сегодняшний день к кандидатам на контрактную службу в армии предъявляется целый ряд требований:
Отмечается, что контрактниками могут быть лица, не проходившие службу в армии по призыву.
При этом контракт невозможен с гражданами, в отношении которых вынесен обвинительный приговор либо ведется дознание или следствие, а также у которых имеется неснятая или непогашенная судимость. С отбывавшими наказание в виде лишения свободы заключения контактов также невозможно.
Уточняется, что на военную службу по контракту могут поступить как мужчины, так и женщины.
Напомним, что в конце мая 2022 года президент России Владимир Путин подписал ФЗ об отмене возрастного предела для первого контракта на военную службу.
До момента принятия документа россияне были вправе заключить контракт в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы — от 18 до 30 лет. Закон исключил возрастной предел как для российских граждан, так и для иностранцев.
Ранее редакция сообщала, что Путин создал совет по мобилизации. Члены совета должны будут обеспечить взаимодействие исполнительной власти и организаций, занимающихся мобилизацией и защитой военнослужащих.
Фото из группы мэрии Красноярска «ВКонтакте»
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