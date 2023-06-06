Новая технология исследования почв с помощью беспилотника разработана в Новосибирске

В рамках проекта «ИДЕЯ» Новосибирского областного отделения Всероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ», была представлена новая технология исследования почв для системы точного земледелия. Об этом сообщает пресс-служба реготделения.

— Для повышения урожайности сельхозпроизводители применяют иногда ударные объемы минеральных удобрений, которые вызывают загрязнение почв и поверхностных вод балластными веществами, — отмечает Александр Быканов, инноватор и генеральный директор компании разработчика ООО «Стрекоза».

В частности, речь идет о приборе для микроглубинной электроразведки с помощью беспилотников (БПЛА). Модуль позволяет отображать изменения текстуры и влажности почвы. Датчики могут оперативно предоставлять информацию о глубине плодородного слова почвы и ее состоянии, что имеет важное значение для управленческих решений. Также разработчик адаптирует специальное оборудование, используемое в геологоразведке для поисков редких металлов, под задачи сельского хозяйства.

— Данный проект очень перспективен и имеет широкую зону применения, наша организация планирует с помощью Министерства науки и инновационной политики региона представить указанную разработку на «ТЕХНОПРОМ-2023», что позволит оперативно распространить опыт сибирских инноваторов на территорию России, — отметил Илья Гнатуша, руководитель проекта «ИДЕЯ», руководитель комитета по инновациям и цифровой экономике.

По словам Игоря Салова, руководителя Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», разработка на выставке проектов организации была представлен губернатору Новосибирской области и компания получила рекомендацию вступить в состав Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра мирового уровня. После предоставления всех документов, инноваторы были включены в состав центра.

Ранее редакция сообщала о том, что Япония отказала новосибирским ученым в поставке мощных ускорителей для СКИФа.