Новая технология исследования почв с помощью беспилотника разработана в Новосибирске

В рамках проекта «ИДЕЯ» Новосибирского областного отделения Всероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ», была представлена новая технология исследования почв для системы точного земледелия. Об этом сообщает пресс-служба реготделения.
— Для повышения урожайности сельхозпроизводители применяют иногда ударные объемы минеральных удобрений, которые вызывают загрязнение почв и поверхностных вод балластными веществами, — отмечает Александр Быканов, инноватор и генеральный директор компании разработчика ООО «Стрекоза».
— Данный проект очень перспективен и имеет широкую зону применения, наша организация планирует с помощью Министерства науки и инновационной политики региона представить указанную разработку на «ТЕХНОПРОМ-2023», что позволит оперативно распространить опыт сибирских инноваторов на территорию России, — отметил Илья Гнатуша, руководитель проекта «ИДЕЯ», руководитель комитета по инновациям и цифровой экономике.
Ранее редакция сообщала о том, что Япония отказала новосибирским ученым в поставке мощных ускорителей для СКИФа.
Фото предоставлены пресс-службой Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ»
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