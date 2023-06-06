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Новая технология исследования почв с помощью беспилотника разработана в Новосибирске

  • 06/06/2023, 11:10
Автор:
Новая технология исследования почв
Разработчик вошел в состав Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра мирового уровня.

В рамках проекта «ИДЕЯ» Новосибирского областного отделения Всероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ», была представлена новая технология исследования почв для системы точного земледелия. Об этом сообщает пресс-служба  реготделения.

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В частности, речь идет о приборе для микроглубинной электроразведки с помощью беспилотников (БПЛА). Модуль позволяет отображать изменения текстуры и влажности почвы. Датчики могут оперативно предоставлять информацию о глубине плодородного слова почвы и ее состоянии, что имеет важное значение для управленческих решений. Также разработчик адаптирует специальное оборудование, используемое в геологоразведке для поисков редких металлов, под задачи сельского хозяйства.

— Для повышения урожайности сельхозпроизводители применяют иногда ударные объемы минеральных удобрений, которые вызывают загрязнение почв и поверхностных вод балластными веществами, — отмечает Александр Быканов, инноватор и генеральный директор компании разработчика ООО «Стрекоза».

Андрей Травников губернатор Новосибирской области, наука, Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области, конкурс на предоставление субсидий, министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, технологии

По поручению Андрея Травникова новосибирским инноваторам помогут осуществить трансфер технологий

По словам Игоря Салова, руководителя Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», разработка на выставке проектов организации была представлен губернатору Новосибирской области и компания получила рекомендацию вступить в состав Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра мирового уровня. После предоставления всех документов, инноваторы были включены в состав центра.

— Данный проект очень перспективен и имеет широкую зону применения, наша организация планирует с помощью Министерства науки и инновационной политики региона представить указанную разработку на «ТЕХНОПРОМ-2023», что позволит оперативно распространить опыт сибирских инноваторов на территорию России, — отметил Илья Гнатуша, руководитель проекта «ИДЕЯ», руководитель комитета по инновациям и цифровой экономике.

Ранее редакция сообщала о том, что Япония отказала новосибирским ученым в поставке мощных ускорителей для СКИФа.

Фото предоставлены пресс-службой Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ»

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Рубрики : Инновации Наука

Регионы: Новосибирская область

Теги : новые технологии исследования почв новосибирские ученые наука в Новосибирске


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