В Иркутске вынесли приговор за взятки экс-замглаве управления Россельхознадзора

Суд в Иркутске вынес приговор бывшему заместителю руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия, а также его подельникам по делу о получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Иркутской области.

Подсудимые признаны виновными в совершении одного эпизода получения взятки должностными лицами, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), и шести эпизодов получение взятки должностными лицами, совершенное организованной группой, в крупном размере (п.п. «а», «в» ч.5 ст. 290 УК РФ).

Экс-замглавы управления Россельхознадзора суд назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Два его подельника получили по 9 и 14 лет. Каждому из подсудимых назначены штрафы в размере от 41 млн до 50 млн рублей, также они лишены права занимать должности на государственной службе на 5-10 лет.

В июле 2019 года замруководителя создал преступную группу, в состав которой вошли начальник отдела фитосанитарного контроля управления Россельхознадзора и директор иркутского филиала Всероссийского центра карантина растений.

— До февраля 2020 года члены организованной преступной группы систематически получали взятки в виде денежных средств за выдачу фитосанитарных и карантинных сертификатов, а также заключений о фитосанитарном карантинном состоянии подкарантинной продукции в ускоренные сроки. Взятки предназначались за общее покровительство и попустительство по службе. Общая сумма полученных денежных средств составила около 3,5 млн рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также арестовано имущество обвиняемых: 19 объектов недвижимости общей стоимостью около 40 млн рублей, шесть единиц оружия, деньги и ценные бумаги.

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