За шантаж чиновника житель Бердска ответит в суде

В Бердский городской суд Новосибирской области поступило уголовное дело по обвинению Александра Шехтмана в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ, — вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, и иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интереса потерпевшего, в целях получения имущества в крупном размере.

— По данным следствия, Шехтман А.А., будучи недовольным ответами, полученными им на его заявления из государственного органа — управления, сообщил руководителю данного управления — должностному лицу о своем твердом намерении разместить якобы имеющиеся у него компрометирующие должностное лицо сведения в сети Интернет (в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» (заблокирован по требованию Генпрокуратуры РФ 04.03.2022, принадлежит Meta Platforms Inc), «Мой мир», «Твиттер», «Ютуб», «Однокласники», «Блоггер»), — говорится в материалах суда.

По информации редакции, речь идет о руководителе управления Федерального казначейства по Новосибирской области Андрее Гайдуке.

Пресс-служба суда отмечает, что демонстрируя реальность осуществления высказанной угрозы, Шехтман А.А. на своих личных страницах в сети Интернет (в том числе и в названных социальных сетях) опубликовал общедоступную информацию для всех пользователей указанных ресурсов фотографию должностного лица с комментариями о ненадлежащей работе последнего, намекая на имеющуюся в его распоряжении информацию, якобы позорящую и компрометирующую указанное лицо. После чего звонил должностному лицу, говорил, что намерен «закидать» государственный орган жалобами на ненадлежащую работу его сотрудников и руководства, потребовал у должностного лица передачи ему денежных средств в сумме 315.000 рублей, а также бутылки коньяка «Courvoisier VS» стоимостью 2.828 рублей 89 копеек, а всего потребовал передать ему имущество на общую сумму 317.828 рублей 89 копеек.

Александр Шехтман был задержан в июне 2021 года по обвинению в вымогательстве.

22 апреля 2022 года в назначенном судом по ходатайству обвиняемого Шехтмана А.А. предварительном слушании были разрешены ходатайства последнего и его защитника о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, о прекращении уголовного преследования в отношении него в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ввиду отсутствия в его действиях состава преступления, а также об отмене ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд отказал в удовлетворении ходатайств, продлил Шехтману меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 октября 2022 года, а также назначил судебное заседание по уголовному делу на 5 мая.

Ранее редакция сообщала, что чиновник в Новосибирске брал взятки обедами и путевками на курорт, а экс-прокурор региона не хочет съезжать из служебной квартиры.