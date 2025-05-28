В День защиты детей в Новосибирске начнет работать детская железная дорога

В Международный день защиты детей, 1 июня, в Новосибирске стартует 21-й сезон работы детской железной дороги. Первый поезд отправится со станции «Спортивная» в Заельцовском парке.

Напомним, в роли проводников в поездах выступают, воспитанники учебного центра детской железной дороги. Поезда курсируют всё лето между тремя станциями: «Зоопарк», «Спортивная», разъезд «Локомотив» и «Заельцовский парк». Протяжённость пути составляет 5,3 километра.

Напомним, решение о строительстве детской железной дороги в Новосибирске было принято руководством Западно-Сибирской железной дороги совместно с администрацией города в августе 2003 года. 4 июня 2005 года состоялось торжественное открытие первой очереди проекта, длина которой была 2 км 630 метров. Вторая очередь открыта в 2006 году — 2,6 км.

Сейчас юные железнодорожники работают на трех узкоколейных тепловозах. Ученики 5-11 классов в рамках проекта изучают не только железнодорожные профессии, но и робототехнику.

В 2024 году детская дорога перевозит почти 58 тысяч пассажиров.

Стоит отметить, что в Новосибирской области с 26 мая по 1 июня проходит Неделя детства. За этот период запланировано около 700 праздничных мероприятий. Главной городской площадкой празднования Дня защиты детей традиционно станет Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило. Для детей и взрослых подготовлена большая концертная программа, включая выступления семейных ансамблей, а также множество активностей.

Ранее редакция сообщала, что в новосибирских школах прошли последние звонки, выпускные вечера с вручением аттестатов запланированы на 23 июня.