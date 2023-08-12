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В Новосибирске за год зарегистрировано 2000 инфарктов — по 5-6 в сутки

  • 12/08/2023, 08:34
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В Новосибирске за год зарегистрировано 2000 инфарктов — по 5-6 в сутки
Каждый четвертый инфаркт — «молодой».

По данным скорой помощи, в 2022 году в Новосибирске с подозрением на инфаркт госпитализировано 10 тысяч человек. Почти 2 000 диагнозов подтвердилось. Об этом рассказала врач скорой медицинской помощи Ольга Литвинова.

— Каждый четвертый инфаркт в Новосибирской области — «молодой». В 2022 году 27% сердечных катастроф случилось у жителей региона трудоспособного возраста, добавляет главный терапевт Новосибирской области Оксана Герасименко. —Атеросклероз —непосредственная причина инфаркта миокарда — возникает из-за высокого уровня холестерина в крови. Люди стали много курить, мало двигаться и неправильно питаться. Такой образ жизни неизбежно приводит к болезни сосудов. К факторам риска медики также относят стресс и наследственность.

Напомним, ранее не пресс-конференции профессор Новосибирского государственного медуниверситета, председатель реготделения Российского медицинского общества по артериальной гипертонии Давыд Яхонтов сообщал, что от 42 до 50% взрослого населения Новосибирской области страдают артериальной гипертонией. Заболеваемость продолжает расти, а первичная диагностика остается на низком уровне.

По данным регионального Минздрава, в 2022 году показатель впервые выявленного ожирения в области значительно вырос и составил 527,7 случаев на 100 тысяч жителей. В 2021 году 409,9 случаев на 100 тысяч населения, в России в целом — 262,2 случая на 100 тысяч человек.

Основные симптомы инфаркта миокарда:

  • Боль в груди. Иногда боль отдает в левую руку, лопатку, шею, нижнюю челюсть и даже зубы.
  • Боль в сердце при физической нагрузке — ходьбе, работе в огороде, подъеме по лестнице.
  • Боль может сопровождаться потливостью, слабостью, одышкой, чувством нехватки воздуха, страхом.
  • В редких случаях инфаркт не проявляется болью в груди, а потому пациент не обращает на него внимания.

Ранее редакция сообщала, что реанимобили Новосибирска оснастили новыми аппаратами непрямого массажа сердца. 

Фото: pixabay.com автор: geralt

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Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : сердечно-сосудистые заболевания инфаркт миокарда


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