Водителей на тонированных автомобилях останавливают в Новосибирске

В Новосибирске проходит рейд по выявлению водителей, на стеклах автомобилей которых присутствует тонировка.

Во время рейда сотрудники Госавтоинспекции выписывают нарушителям штрафы и заставляют снять тонирующую пленку в их присутствии.

— За данное нарушение предусмотрены штраф в размере 500 рублей. При отказе водителем устранить нарушение на месте ему вручается требование об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения. Водители, не выполнившие требование, будут привлечены к административной ответственности за неповиновение требованию сотрудника полиции, которая влечет наложение штрафа до 1000 рублей или арест на срок до 15 суток, — пояснили в городском ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что в России хотят отменить штрафы за тонировку передних боковых стекол автомобилей. Такой законопроект внесли в Госдуму весной этого года. Его автор отметил в пояснительной записке, что тонировка становится поводом для проверки сотрудниками ГИБДД, что «является благодатной почвой для злоупотреблений».