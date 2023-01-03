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В Новосибирске за полгода строить быстрее не стали

  • 03/01/2023, 11:00
Новостройки Новосибирска
Напротив, сроки возведения новостроек увеличились на 10%.

Во втором полугодии плановый срок завершения строительства (а следовательно, и ввода в эксплуатацию) многоквартирного дома в Новосибирской области вырос на 10%. К таким выводам пришли специалисты ДомКлик, проведя сравнение среднего (запланированного застройщиком) срока строительства многоквартирного дома (МКД) по выданным ипотечным кредитам Сбера за июль и декабрь 2022 года, сообщает Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ).

Исследование показало, что в 10 из 16 городов России с населением более 1 млн человек во втором полугодии плановый срок завершения строительства многоквартирного дома снизился. Так, лидерами по этому показателю стали Челябинск (-29%), Самара (-12%) и Екатеринбург (-11%).

Новостройки Новосибирска

Источник: ДомКлик

Напомним, ранее эксперты ЕРЗ отмечали, что несмотря на отставание ввода жилья за 11 месяцев 2022 года в регионе сдано 2 050,6 тыс. квадратных метров жилья. Это на 27,6% или на 443,4 тыс. кв. метров больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирские власти обеспокоены количеством жилья, которое не продали застройщики.

Фото: pixabay.com — ArtisticOperations

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска ввод жилья


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