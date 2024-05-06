В Новосибирске за выходные задержали 25 пьяных водителей

В минувшие выходные в Новосибирске прошли рейды на выявление пьяных за рулем транспортных средств. Сотрудниками Госавтоинспекции были задержаны 25 водителей, 10 из которых отказались пройти медосвидетельствование, а 4 попались пьяными за рулем повторно.

Последние автоматически стали фигурантами уголовных дел.

— За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2-х лет. За повторное нарушение водителям грозит уголовная ответственность, которая предусматривает штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2-х лет, с лишением прав на управление автомобилем до 3-х лет, — пояснили в ГИБДД региона.

Ранее редакция сообщала о том, что пьяный водитель Honda Stream устроил массовое ДТП с участием трех автомобилей на улице Петухова в Новосибирске.