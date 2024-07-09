В Новосибирске задержали подозреваемых в серии краж мотоциклов

В Новосибирске полицейские задержали двоих подозреваемых в серии краж мотоциклов. Ими оказались двое местных жителей 18 и 20 лет.

По версии следствия, по ночам молодые люди обходили жилые дворы и присматривали «добычу». Приглянувшиеся байки они выкатывали с парковок и угоняли, после чего выставляли объявления о продаже в интернете. Вырученные от реализации техники деньги новосибирцы «пилили» между собой.

— Общая сумма причиненного владельцам ущерба превысила 1 миллион рублей. Один мотоцикл, подготовленный для продажи, правоохранители изъяли и вернули хозяину. Местонахождение остальных «железных коней» устанавливается. По фактам краж возбуждены уголовные дела, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Старший из похитителей ранее привлекался к уголовной ответственности — его суд отправил в СИЗО. Его подельник находится под подпиской о невыезде.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске работник СТО попался полицейским на угнанной у владельца Mazda-3. Покатушки на чужой машине обернулись для сибиряка уголовным делом.