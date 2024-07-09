Площадку за «Локомотив-Ареной» за 3 млрд рублей получила «Брусника»

Мэрия Новосибирска определила застройщика комплексного развития территории, расположенной за «Локомотив-Ареной». Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. По его словам, в открытом аукционе приняли участие 8 компаний:

Мэрия представила проект планировки территории возле «Локомотив-Арены»

ООО СЗ «Акация на Ватутина» (Новосибирск),

ООО СЗ «Талан-Ярославль» (Ярославль),

ООО ЖК «Академия» (Новосибирск),

ООО СЗ «Грандпарк» (Новосибирск),

ООО СЗ «Прорыв» (Новосибирск)

ООО СЗ «Вира на Фрунзе» (Новосибирск),

ООО «Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург. Специализированный застройщик» (Екатеринбург).

Начальная цена на право заключения договора КРТ составляла 121,457 млн рублей. В ходе торгов она выросла в 25 раз. Наибольшую цену предложила ГК «Брусника» в лице ООО «Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург. Специализированный застройщик». Городской бюджет по итогам аукциона должен получить более 3,131 млрд рублей. Предпоследнее предложение сделал СЗ «Талан-Ярославль» — 3,126 млрд руб.

Напомним, общая площадь участка составляет более 6,7 гектар. Согласно конкурсной документации, подрядчик должен до конца 2026 года подготовить участок к КРТ, а к 1 июня 2027 года снести подлежащие сносу объекты недвижимости на территории жилой застройки — более 50 домов. Мероприятия по благоустройству обводненного карьера — озера Верховое (Надежда) — должны быть выполнены не позднее 30 декабря 2027 года.

У «Брусники» есть опыт благоустройства общественных пространств. В Новосибирск это набережная Оби в районе «Европейского берега», Сквер Артемьева. В Омске компания разрабатывает проект по реконструкции квартала Архитекторов.

Первый аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории за «Локомотив Ареной» муниципалитет объявлял год назад. На участие в аукционе было подано четыре заявки: от ООО Специализированный застройщик «Краснообск.Монтажспецстрой», ООО «Комфорт», ООО «Специализированный застройщик «Акация на Ватутина» и ООО Строительная компания «Мета». В ходе их рассмотрения комиссией по организации и проведению торгов к участию в аукционе были допущены только два первых участника. Документы еще двух отклонены из-за несоответствия заявки на участие требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона. Победителем признано ООО «Комфорт», предложившее цену 60 миллионов 75 тысяч рублей. Протокол результатов аукциона был подписан 22 мая. Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска сообщал, что застройщик заплатил 60 млн рублей только за право освоения территории комплексного развития. Объем инвестиционных вложений только в благоустройство обводненного карьера составит около 100 млн рублей. В целом для формирования современной городской среды около регионального центра волейбола «Локомотив Арена» застройщику необходимо вложить около 1 млрд рублей.

По жалобе ООО «Специализированный застройщик «Акация на Ватутина» (Входит в ГК «Расцветай». — Ред) УФАС потребовал отменить итоги конкурса и провести его заново. Его поддержал арбитражный суд, а также апелляция.

Стоит отметить, что внимание федеральных органов власти к проектам КРТ в регионах усиливается. В конце июня заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин посетил с рабочей поездкой несколько регионов Сибири, где, в том числе, изучал проекты КРТ.

Ранее редакция сообщала о том, что до 10 девелоперов заявляется на торги по земельным участкам в Новосибирске.