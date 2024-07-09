Площадку за «Локомотив-Ареной» за 3 млрд рублей получила «Брусника»

Мэрия Новосибирска определила застройщика комплексного развития территории, расположенной за «Локомотив-Ареной». Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. По его словам, в открытом аукционе приняли участие 8 компаний:
Начальная цена на право заключения договора КРТ составляла 121,457 млн рублей. В ходе торгов она выросла в 25 раз. Наибольшую цену предложила ГК «Брусника» в лице ООО «Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург. Специализированный застройщик». Городской бюджет по итогам аукциона должен получить более 3,131 млрд рублей. Предпоследнее предложение сделал СЗ «Талан-Ярославль» — 3,126 млрд руб.
Напомним, общая площадь участка составляет более 6,7 гектар. Согласно конкурсной документации, подрядчик должен до конца 2026 года подготовить участок к КРТ, а к 1 июня 2027 года снести подлежащие сносу объекты недвижимости на территории жилой застройки — более 50 домов. Мероприятия по благоустройству обводненного карьера — озера Верховое (Надежда) — должны быть выполнены не позднее 30 декабря 2027 года.
Первый аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории за «Локомотив Ареной» муниципалитет объявлял год назад. На участие в аукционе было подано четыре заявки: от ООО Специализированный застройщик «Краснообск.Монтажспецстрой», ООО «Комфорт», ООО «Специализированный застройщик «Акация на Ватутина» и ООО Строительная компания «Мета». В ходе их рассмотрения комиссией по организации и проведению торгов к участию в аукционе были допущены только два первых участника. Документы еще двух отклонены из-за несоответствия заявки на участие требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона. Победителем признано ООО «Комфорт», предложившее цену 60 миллионов 75 тысяч рублей. Протокол результатов аукциона был подписан 22 мая. Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска сообщал, что застройщик заплатил 60 млн рублей только за право освоения территории комплексного развития. Объем инвестиционных вложений только в благоустройство обводненного карьера составит около 100 млн рублей. В целом для формирования современной городской среды около регионального центра волейбола «Локомотив Арена» застройщику необходимо вложить около 1 млрд рублей.
По жалобе ООО «Специализированный застройщик «Акация на Ватутина» (Входит в ГК «Расцветай». — Ред) УФАС потребовал отменить итоги конкурса и провести его заново. Его поддержал арбитражный суд, а также апелляция.
Стоит отметить, что внимание федеральных органов власти к проектам КРТ в регионах усиливается. В конце июня заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин посетил с рабочей поездкой несколько регионов Сибири, где, в том числе, изучал проекты КРТ.
Ранее редакция сообщала о том, что до 10 девелоперов заявляется на торги по земельным участкам в Новосибирске.
Фото freepik , автор: kamranaydinov.
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