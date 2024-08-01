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Земля в Новосибирской области за год подорожала на 37 процентов

  • 01/08/2024, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Земля в Новосибирской области за год подорожала на 37 процентов
Удельный вес ИЖС в общем объеме строительства в регионе по итогам полугодия составил почти 45 процентов.

В июле в Новосибирской области в продаже было около 3 тысяч земельных участков площадью от 5 до 50 соток. Средняя цена сотки составляла 172 тысячи рублей, отмечают эксперты Циан.Аналитики. За год земля под строительство в регионе подорожала на 37%.

Для сравнения, в Алтайском крае в продаже было 1,9 тысяч участков — рост на 48%, в Омской области 1,1 тысяча, рост на 43%, в Томской — около тысячи, рост на 41%, в Кемеровской области — 1,7 тысяч, рост 30%, в Красноярском крае 2,9 тысяч — рост на 19%, в Иркутской области около тысячи рост 17%. Сама серьезная динамика стоимости участка была зарегистрирована в Республике Тыва — 74% (в продаже в июле 600 участков) и Республике Алтай — в продаже 800 участков, за год земля в регионе подорожала на 111%.

По данным Росреестра, в Новосибирской области на конец июля было выявлено свыше 400 земельных участков, свободных для жилищного строительства. Их общая площадь составляет 2,8 тысяч гектаров.

— За первое полугодие 2024 года в регионе выявлено 177 земельных участков площадью 647 гектаров для индивидуального жилищного строительства и 242 земельных участка общей площадью 2150 гектаров для строительства многоквартирных домов, — сообщила руководитель Управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

В ведомстве отметили, что наибольшее количество участков выявлено в Новосибирске, Бердске, Искитиме и Оби, а также в девяти районах области: Барабинский, Искитимский, Карасукский, Куйбышевский, Новосибирский, Ордынский, Северный, Черепановский и Чулымский. Наибольшее количество участков, подходящих для жилищного строительства, выявлено в Новосибирске и Черепановском районе области. Из 419 выявленных в Новосибирске и Новосибирской области земельных участков вовлечено 69, из них на 31 участке уже идет строительство индивидуальных жилые домов и на 38 участках — многоквартирных домов.

По данным независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, за первое полугодие 2024 года в регионе введено ИЖС — 591,1 тысячи квадратных метров, рост к прошлому году 27,5%, МКД 732,5 тысяч квадратов — падение к 2023 году 37,8%. Удельный вес ИЖС вырос в регионе с 28,3% до 44,7%. По объемам строительства ИЖС регион занимает 18 место в России. В структуре кредитования ИЖС региона 70,5% приходится на займы под строительство ИЖС и 29,5% на приобретение уже готовых домов. Средняя стоимость частного дома — 7,2 млн. рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что цена за земельный участок на торгах выросла в 25 раз.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ИЖС Земля для строительства


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