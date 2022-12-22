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Самая дорогая квартира в Новосибирске в 2022 году стоила 50 млн рублей

  • 22/12/2022, 13:56
Автор:
недвижимость Новосибирска
Средняя цена договора купли-продажи в регионе составляет 62 тысячи рублей.

— Самая дорогая квартира в Новосибирске в 2022 году была приобретена в Советском районе — 266 кв. м за 50 млн рублей (Почти 190 тысяч рублей за «квадрат». — Ред.). Примерно такая же — за 48 млн рублей, — сообщила на пресс-конференции руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова. — Площадь самой большой квартиры, купленной в 2022 году, — 498 кв. м. Она находится в Заельцовском районе.

Всего за 11 месяцев 2022 года в регионе зарегистрировано почти 3 млн сделок с недвижимостью. Из них 1,58 млн — по покупке квартир, 982 тысячи — земельных участков и 334 тысячи — нежилых объектов, 16,4 тысячи — машиномест и 53 — единых недвижимых комплексов.

В 35% случаях жилье приобреталось по договорам купли-продажи, в 14% случаях — по договорам долевого участия, в 13% — через оформление наследства. Средняя цена договора купли-продажи в 2022 году составила 62 тысячи рублей (в 2021-м — 56,7 тысячи рублей).

— 95% имущества в 2022 году по-прежнему приобреталось за счет кредитных средств (в 2021-м — 95%, в 2020-м — 88%). При этом динамика по регистрации ипотеки и ДДУ снизилась на 18-19% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, — говорит Светлана Рягузова. — По нашим прогнозам, роста ипотечных сделок в регионе в 2022 году не будет. Думаю, что по итогам года мы увидим уменьшение сделок по ипотеке и регистраций ДДУ на уровне 18-20% к 2021 году. Это связано с повышением ставок по кредитам в первом половине года.

Еще одним трендом 2022-го в регионе стал рост регистраций объектов индивидуального жилищного строительства — в 2 раза. 59% из этих объектов — деревянные постройки, в основном 1-2 этажа.

 

Ранее редакция сообщала, что средние цены на вторичке в Новосибирске росли быстрее, чем по России. 

Фото: pixabay.com

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Рубрики : Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : цена квартир самая дорогая квартира недвижимость новосибирска


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