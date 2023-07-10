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Суд обязал пансионат для пожилых в Новосибирске соблюдать правила противопожарной безопасности

  • 10/07/2023, 12:03
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Суд обязал пансионат для пожилых людей в Новосибирске соблюдать правила противопожарной безопасности
Прокуратура, обратившаяся в суд, посчитала, что данные нарушения создают угрозу для жизни и здоровья граждан, проживающих в данном учреждении.

Суд Калининского района рассмотрел исковые требования прокурора района к ООО «Вдохновение» (Центр по уходу за пожилыми людьми «Забота54»). Прокуратура считала, что нарушения действующего законодательства по антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности, выявленные во время проверки, создают угрозу для жизни и здоровья проживающих в данном учреждении людей, сообщили в Калининском районном суде. Исковые требования прокуратуры об устранении нарушений удовлетворены частично.

В начале года прокуратура Калининского района с привлечением специалистов Роспотребнадзора и МЧС провела проверку в Центре «Забота 54». Отмечается, что были выявлены множественные нарушения законодательства об антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

— На дверях эвакуационных выходов установлены запоры, не обеспечивающие возможность свободного открывания дверей, изнутри без ключа; под лестничным маршем складируется мусор и мебель; у дверей эвакуационного выхода на первом этаже также складируется мусор; ковровые дорожки на путях эвакуации не надежно прикреплены к полу; спальные комнаты организованы на количество человек от 4 до 6 (в соответствии с требованиями не более 3 человек), — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе проверки было установлено, что на этаже располагается один общий санузел для мужчин и для женщин; отсутствуют санитарно-бытовые помещения для работников центра (гардеробная, помещения для хранения личной одежды) и иные нарушения.

Напомним, в мае 2020 года суд приостановил работу частного дома пенсионеров ООО «Забота 54», расположенное в Кировском районе города Новосибирска. Прокурорская проверка выявила грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации помещений (изменение класса функциональной пожарной опасности зданий, отсутствие эвакуационного выхода, несоответствие качества огнезащитной обработки конструкций кровли здания и другие).

В результате суд согласился с доводами прокуратуры и привлёк должностное лицо к административной ответственности, а работу дома престарелых приостановил.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске прокуратура требует закрыть пансионат на улице Инской, в котором избили 98-летнего пенсионера.

Фото: pixabay.com, congerdesign

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд Калиниского района прокуратура дом престарелых


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