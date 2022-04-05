184 предприятия региона готовы трудоустроить оставшихся без работы новосибирцев

184 предприятия области вошли в перечень предприятий, которые готовы оказать поддержку другим организациям и принять на временные работы их сотрудников, сообщила пресс-служба правительства. Речь идет об организации общественных работ для 1323 ищущих работу и безработных граждан.

В зоне особого внимания правительства области находится ситуация на предприятиях иностранных компаний, или компаний с иностранным участием, а также системообразующих предприятиях. Уже получена информация о состоянии занятости на 297 таких предприятий региона. Министерство труда и социального развития Новосибирской области готово предложить работникам, находящимся под риском увольнения, точечный подбор вакансий, бесплатную правовую помощь и психологическую поддержку, определение недостающих компетенций и их наращивание через переподготовку и повышение квалификации, в том числе через такой инструмент, как социальный контракт.

При этом, по данным минсоцразвития, по сравнению с предыдущей неделей численность безработных граждан и количество предложений в региональном банке вакансий практически не изменились. Уровень зарегистрированной безработицы, также остался на уровне 1,2% от численности рабочей силы. Роста обращений граждан в службу занятости нет. Количество вакансий, по-прежнему, превышает численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости, в 2,5 раза. В региональном банке вакансий содержится более 40 тысяч предложений работы.

Напомним, на минувшей неделе представители реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» провели мониторинг среди предприятий МСП о перспективах сокращений персонала. В нем приняли участие 459 предпринимателей. В основном представители торговли, производства, строительства, бытовых услуг. На 22 марта 13% из них уже сократили сотрудников, 25% планируют, то есть каждый четвертый предприниматель может лишится работы (около 1,6 тысячи человек). Для сравнения, на тот момент трудоустроили сотрудников всего 12% опрошенных (83 человека). Судя по комментариям к этой публикации в соцсетях, для компания малого бизнеса в Новосибирске также актуальная проблема нехватки рабочих рук, но они не знают где их найти. Почему-то

Напомним, правительством Российской Федерации принят пакет мер поддержки рынка труда. В первую очередь, меры направлены на компании, которые намерены быстро вернуться к штатному режиму функционирования. Для этого предусмотрены субсидии на повышение квалификации сотрудников, находящихся под риском увольнения, под новые рабочие места или меняющиеся условия работы. На региональном уровне будут определены компании, которые воспользуются этой мерой, а также востребованные образовательные программы. Вторая мера — это субсидирование найма и создание временных рабочих мест. Третье — это продолжение программы обучения в рамках национального проекта «Демография», в которой смогут участвовать не только безработные граждане, но и работники, находящиеся под риском увольнения.