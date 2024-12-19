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В Новосибирске закрыли кафе восточной кухни за нарушение СанПиНа

  • 19/12/2024, 17:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске закрыли кафе восточной кухни за нарушение СанПиНа
На владельца был составлен административный протокол

В Железнодорожном районе Новосибирска по решению суда была приостановлена деятельность кафе-бара «Звезда Востока».

В ходе проверки были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, регулирующих организацию питания населения. В частности, были зафиксированы проблемы как с документацией, так и с соблюдением санитарных правил при приготовлении пищи.

— В отношении владельца был составлен административный протокол. Судом принято решение приостановить деятельность кафе сроком на 90 суток, — говорится в сообщении ГУ ФССП по Новосибирской области.

Пристав-исполнитель посетил кафе и опечатал его. До тех пор, пока недостатки не будут устранены, будут проводиться регулярные проверки. Если предприниматель самовольно возобновит работу, его ожидает серьёзный штраф.

По данным 2Гис, пользователи оценили заведение на 2,3 балла из 5 возможных. Многие жаловались на то, что в кафе «не соблюдаются законы России».

Несколько месяцев назад среди гостей «Звезды Востока» оказались трое иностранцев, грубо нарушивших миграционное законодательство. Их депортировали обратно на родину.

Ранее редакция сообщала о том, что в Искитиме приставы закрыли кафе за нарушения правил СанПиНа. Судебные приставы опечатали вход в заведение на 90 дней.

Источник фото: ГУ ФССП по Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : нарушение СанПиН кафе закрытие


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