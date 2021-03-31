Samsung устанавливает приложения, которые нельзя удалить

Компания Samsung начала уведомлять пользователей об исполнении требований об обязательной предустановке отечественных приложений на смартфоны: у владельцев некоторых устройств после обновления появились «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», которые нельзя удалить, сообщает «Коммерсантъ».

Требование закона распространяется только на новые устройства, но компания выпустила обновление и для старых моделей.

По сообщению Samsung, приложения не обязательно устанавливать на уже используемые гаджеты.

— С учётом технических особенностей системное программное обеспечение обновляется для всего модельного ряда, — уточнили в компании.

В Минцифры подтвердили, что требование закона распространяется на устройства, выпущенные после 1 апреля, но производители могли начать исполнять его и раньше.

Samsung заявила, что «большинство» предустановленных приложений можно полностью удалить, для неудаляемых можно убрать иконку с экрана устройства.

В «Яндексе» рассказали, что производители сами определяют, как будут предустанавливать приложения: полностью загружать приложение на жёсткий диск, установить только иконки для скачивания или ввести диалоговое окно при активации устройства.

— Разработчики приложений не могут влиять на то, какой именно вариант будет выбран, — уточнили в компании.

Федеральная антимонопольная служба заявила, что закон о защите прав потребителей не обязывает производителей устройств обеспечить возможность удаления предустановленных приложений.

Справка: по закону с 1 апреля на смартфоны и планшеты потребуется устанавливать 16 классов программ, в числе которых приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии» (бренд «МойОфис»), а также «Госуслуги» и платежная система «Мир». Отдельно был утвержден перечень отечественных видеосерверов, он включает ivi, Okko, More.tv, Wink, Premier, Start, «Кинопоиск HD», «Смотрим», сервисы НТВ и «Первого канала».