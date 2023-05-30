В Новосибирске запускают услугу социального такси для инвалидов

В региональном министерстве труда и социального развития отметили, что услуга социального такси для инвалидов будет доступна с 1 июня по 10 декабря 2023 года. Пользоваться социальным такси инвалиды могут при соблюдении определенных условий.

— Услуга предоставляется в пределах территории города Новосибирска, а также в радиусе не более 50 км от границ города Новосибирска, — сообщили в Минсоцразвитии. Доставку такси осуществляет не более четырех раз за месяц и только в определенные места. Среди них: аптечные и медицинские учреждения, вокзал, метро, реабилитационные центры и т.д.

В ведомстве уточняют, в один день может быть оформлено не более двух заявок. Услуга предоставляется людям с инвалидностью, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата, не связанными с полной утратой двигательной способности.

Планируя поездку, обращаться за услугой необходимо не менее чем за 24 часа до ее начала.

В диспетчерской службе Infopro54 сообщили, что услуга социального такси платная. Стоимость варьируется от условий. Так за получасовую поездку на легковом автомобиле придется заплатить 78 рублей, за час — 156 рублей. При необходимости заказчику предоставляют такси с санитарами. Стоимость такой поездки составит 390 рублей.

В среднем заказ такси в Новосибирске сейчас стоит 3 км — 94 рубля, 5 км — 109 рублей, 10 км — 148 рублей.

Ранее редакция сообщала, что россияне могут остаться без такси из-за нового закона уже предстоящей осенью.