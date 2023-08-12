В Новосибирске снова ищут подрядчика для благоустройства Эко-парка в городе Обь

Администрация города Обь объявила торги по выбору подрядчика на завершение благоустройства общественной территории Эко-парк «Обской» в городе Обь. Начальная цена закупки — почти 64 млн рублей.

В тендерной документации уточняется, что парк расположен по улице Чкалова. На первом этапе подрядчик должен сделать парковку и тротуар из асфальтобетона, а также дорожки из гравия и дорожки с тротуарной плиткой, дорожки и покрытие из террасной доски, а также сцену. На втором этапе — Арт объект буквы «ЭКО парк ОБСКОЙ», 112 скамей, которые планируется установить в виде амфитеатра, провести озеленение территории деревьями, кустарниками и цветами. В том числе, предлагается высадить водные растения: кодяную лилию, калужницу болотную и озерный камыш. Третий этап подразумевает создание смотровой площадки и установку в парке почти 200 светильников, а также ограждения.

Выполнить работы необходимо до конца ноября 2023 года.

Напомним, в июне администрация города уже объявляла торги по выбору подрядчика также на выполнение работ по благоустройству общественной территории Эко-парк «Обской». Стоимость контракта составляла 75 млн рублей. Срок выполнение работ до конца декабря 2023 года. В список работ входили земляные работы, укрепление откосов, монтаж сетей связи, установка бортового камня, устройство покрытия парковки и усиленного тротуара из асфальтобетона, устройство бетонного основания, электромонтажные работы, устройство покрытия велодорожек из крашенного асфальтобетона, устройство покрытия из бетонной тротуарной плитки, ремонт колодцев подземных сетей, установка водоотводных лотков, мостик. На торги было подано три заявки. Победила компания ООО «Завгор», предложившая выполнить работы за 64.1 млн рублей.

Напомним, проект благоустройства эко-парк «Обской» реализуют на территории заброшенного Козловского озера в городе Оби. Проект стал победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За победу в конкурсе регион получил 90 млн рублей из федерального бюджета на создание парка. Площадь благоустройства территории составляет 42 885 кв. метров. Эко-парк будет реализовываться в 2023-2024 годах.

В июне губернатор Новосибирской области раскритиковал работу администрации города Обь по подготовке к проведению конкурса и выразил сомнение в том, что муниципалитет успеет выполнить все работы в 2023 году. Глава Оби Павел Буковинин обещал, что все контракты будут отторгованы до конца 2023 года.