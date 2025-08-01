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Новосибирские грузоперевозчики ждут запросы от дилеров на отзыв китайских фур

  • 01/08/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирские грузоперевозчики ждут запросы от дилеров на отзыв китайских фур
Предприниматели надеются, что претензии Росстандарта к технике удастся устранить оперативно

По результатам внеплановых выездных проверок Росстандарт заблокировал импорт и продажу в России ряда грузовиков брендов Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak. Об этом говорится на сайте ведомства.

Руководитель комитета по транспорту и логистике НОО «Опора России», генеральный директор транспортной компании ООО «Агент-Контейнер» Дмитрий Колодаев отметил в разговоре с корреспондентом Infopro54 о том, что у новосибирских грузоперевозчиков проблем с техникой, о которых пишет Росстандарт, не было. Однако, по его словам, отрасль грузоперевозок и логистики с пониманием относится к действиям Росстандарта, направленным на соблюдение безопасности и выполнение технических требований к транспортным средствам.

— Работа регулятора особенно важна в условиях растущего импорта техники из новых юрисдикций, когда необходимо обеспечить высокий уровень контроля за качеством и безопасностью грузовиков, которые поступают на российский рынок, — говорит собеседник редакции.

В тоже время Дмитрий Колодаев отмечает, что логистическое сообщество обеспокоено возможными последствиями принятых мер для транспортного сектора.

— Вышеназванные марки — Dongfeng, Foton, Sitrak — за последние годы заняли значимую долю в парках транспортных компаний, в том числе в Сибири, в Новосибирской области. Особенно в сегменте средней и тяжелой грузовой техники. Для малого и среднего бизнеса каждый актив на счету и блокировка продаж, возможный отзыв техники — чувствительный удар по операционной устойчивости бизнеса, — предупреждает эксперт.

Он добавляет, что особую обеспокоенность у участников рынка вызывает тот факт, что устранение нарушений на уже проданных автомобилях, по всей видимости, будет проводиться при выводе техники из эксплуатации.

— Для многих перевозчиков, особенно микропредприятий, которые приобретали технику в лизинг, и она ежедневно задействована в работе, это создает серьезные финансовые и организационные риски. Даже краткосрочные простои автомобиля могут привести к срыву контрактов и ухудшению финансового положения компании. Мы рассчитываем, что выявленные нарушения будут устранены в кратчайшие сроки с обязательным соблюдением прав владельцев техники, как того требует предписание Росстандарта. Очень важно, чтобы процесс устранения несоответствий был организован оперативно, прозрачно и с минимальным нагрузкой на бизнес. Надеюсь, что конструктивный диалог между регулятором, производителями и предпринимательским сообществом будет налажен, — подчеркивает Дмитрий Колодаев.

Оценить получают ли уже новосибирские грузоперевозчики уведомления от дилеров об отзыве техники собеседник Infopro54 затруднился. Опрошенные редакцией представители дилеров китайских грузовиков и лизингодатели в Новосибирске, ситуацию комментировать отказались.

Напомним, эксперты Росстандарта выявили несоответствие ряда грузовиков брендов Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak обязательным требованиям:

  • эффективность тормозной системы,
  • уровень звука движущегося автомобиля,
  • идентификация органов управления машиной,
  • установки устройства вызова экстренных служб, мест крепления и установки ремней безопасности и сидений,
  • нарушения по содержанию вредных веществ в обитаемом помещении и т.д.

— Эти нарушения представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов, — подчеркивается в сообщении ведомства.

Официальным представителям этих марок в России выданы предписания об устранении нарушений в машинах, которые предлагаются к продаже, а также отзыве автомобилей, находящихся в эксплуатации. Выявленные Росстандартом нарушения должны устраняться бесплатно для владельцев грузовиков. Кроме того, ведомство предупредило дилеров о прекращении реализации данных транспортных средств до устранения выявленных нарушений. Тех, кто не будет соблюдать требования привлекут к административной ответственности.

Все представительства уже уведомили Росстандарт о том, что приостановили реализацию продукции и готовят программу мероприятий по устранению нарушений для согласования с ведомством.

По данным «Коммерсанта», ограничение Росстандарта коснется около 20 тысяч грузовиков, которые находится на складах дилеров.

Согласно данным агентства «Автостат», по итогам июня 2025 года в России было реализовано 2 930 новых крупнотоннажных или тяжелых грузовиков (HCV), что на 66,8% меньше, чем в июне 2024-го. Лидером рынка остается KAMAZ (31,7%), год назад его доля была в два раза ниже. Далее идут Sitrak (377 шт.), Shacman (272 шт.) и FAW (254 шт.). По данным аналитиков «Автостата», за год их доля рынка снизилась: у Sitrak — с 19,4% до 12,9%, у Shacman — с 15,9% до 9,3%, у FAW — с 12,6% до 8,7%. В то-5 также входит MAZ (207 шт.), его доля выросла с 5,4% до 7,1%.

Ранее редакция сообщала о том, что весной на конференции в Новосибирске владельцы китайских грузовиков рассказывали о проблемах, связанных с их эксплуатацией, а также о том, что в Новосибирске планируют производить грузовики

Фото Infopro54, автор: Мария Гарифуллина.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск Китай

Теги : Росстандарт китайские грузовики грузоперевозки


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