В Новосибирске завершились поиски 15-летней школьницы

Поиски 15-летней Галины, которая 29 января ушла из дома в поселке Юрты Тогучинского района завершились успешно. Сейчас подростка вернули домой.

― Никаких противоправных действий в отношении девочки не было совершено. Ее отправили к родителям, ― сообщили в МВД региона.

Напомним, волонтеры и полиция устанавливали местонахождение 15-летней сибирячки более суток. О пропаже дочери заявила мама, которая рассказала, что Галина может направиться в Новосибирск.

Подробностей поисковой операции в МВД не разглашают.