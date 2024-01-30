В Новосибирске завершились поиски 15-летней школьницы

Поиски 15-летней Галины, которая 29 января ушла из дома в поселке Юрты Тогучинского района завершились успешно. Сейчас подростка вернули домой.
― Никаких противоправных действий в отношении девочки не было совершено. Ее отправили к родителям, ― сообщили в МВД региона.
Напомним, волонтеры и полиция устанавливали местонахождение 15-летней сибирячки более суток. О пропаже дочери заявила мама, которая рассказала, что Галина может направиться в Новосибирск.
Подробностей поисковой операции в МВД не разглашают.
Фото предоставлено родителями.
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