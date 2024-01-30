«Мы не ждали такой щедрости»: грузчик-герой из Новосибирска пожертвовал деньги в детский дом

Еще один хороший поступок совершил известный на всю страну обычный грузчик с Хилокского рынка Рза Рзаев. 45-летний уроженец Азербайджана сначала прославился тем, что мужественно перенес через реку с кипятком 30 человек, среди которых в основном были дети, а потом сделал щедрое пожертвование детскому дому. Но обо всем по порядку.

«Я это делал не ради денег»

Сибиряк в душе и азербайджанец по национальности 45-летний Рза Рзаев 17 января возвращался домой с работы. В это время улицу левобережья затопило кипятком после масштабной коммунальной аварии. Мужчина остановился на обочине дороги и увидел, что рядом с ним стоят маленькие школьники, которые в полной растерянности не знают, куда идти.

― Видимости не было никакой. Все заволокло паром, что даже на полметра было ничего не разглядеть. Я быстро побежал к киоскам, взял там паллеты и выложил ими пешеходный переход через дорогу, где лилась вода, ― рассказал Рза.

Тем временем у проезжей части уже скопилось большое количество людей. Старики и дети по-прежнему боялись переходить на другую сторону. Тогда мужчина не растерялся подхватил на руки первого ребенка, потом второго и так 30 человек перенес в безопасное место.

― У меня рост около 160 сантиметров, но пусть я маленький, но крепкий. Сила есть. Я не мог пройти мимо, потому что сам отец и у меня тоже маленькие дочки, ― вспоминает мужчина.

Когда о достойном поступке узнали жители города, то в качестве благодарности решили перевести ему деньги. В одном из интервью Рза признался, что скучает по семье, которая живет в Азербайджане, а еще, что у него день рождения 19 января.

Отзывчивые горожане собрали для него 71524 рубля. Это растрогало мужчину.

― Мне очень приятно. Спасибо всем большое. Новосибирск прекрасный город, здесь у меня уже много друзей. Но я не могу потратить эти деньги. Я это вообще делал не ради денег, а потому что так воспитан, ― растрогался народный герой.

Подвиг. История вторая

У мужчины даже не было соблазна воспользоваться добротой обычных людей. Он решил, что передаст упавшую ему на счет сумму ребятам из детского дома.

― Я уверен, что в детском доме найдут им достойное применение. Мне хочется помочь ребятам-инвалидам и тем, у кого нет родителей. Считаю, что так будет правильно, ― рассудил Рза Рзаев.

Герой не стал долго искать, кому перевести 70 тысяч, а выбрал центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Жемчужина». Учреждение располагается на левом берегу города, так что идти далеко от дома тоже не пришлось.

― Перевел все до копейки на счет этого центра, даже комиссию сам оплатил две с лишним тысячи рублей. Дай Бог им здоровья! Дети есть дети, пусть это будет во благо им, ― говорит благотворитель.

Сейчас щедрое пожертвование еще гуляет по счетам и до центра не дошло. Но там уже знают о поступке грузчика с Хилокского рынка и планируют, куда потратят такую приличную сумму.

«Это так неожиданно для нас»

В Центре «Жемчужина» очень удивились, когда узнали, что обычный человек со скромной зарплатой перевел им деньги. Некоторые сотрудники даже не смогли сдержать слез радости.

― Мы потратим их на детей, конечно. Одежды у нас хватает. А вот мебель еще с советских времен и требует обновления. Да и оргтехника вся старая. Мы не ждали такой щедрости от простого человека. Это так неожиданно! Наверное, это один из самых больших переводов нам от частного лица. Низкий поклон этому доброму человеку! ― поделились впечатлением и планами в «Жемчужине».

В Центре сейчас находится около 60 ребят от 3 до 18 лет. Все они нуждаются в помощи и внимании. Большинство воспитанников имеют медицинские и психологические диагнозы. Финансовая поддержка народного героя точно придется кстати. И хотя ни дети, ни их воспитатели не знают своего благотворителя, они уверены, что он очень хороший человек.

Подробнее о подвиге грузчика можно прочитать в материале Infopro54.