За три месяца в Россию из Евросоюза завезли один миллион галлонов вина

По мнению специалистов по рынку, это явление экстремального компенсаторного роста, так как с марта по апрель падение импорта алкоголя в Россию составило 30%.

О том, что в августе — октябре текущего года страны Евросоюза существенно нарастили поставки вина в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает торговая статистика Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии, пишет РБК.

При этом отмечается, что за три месяца в Россию ввезли 1 млн гл вина (тихие, игристые и прочие вина), это 42,7% от того объема, который страны Евросоюза поставили на российский рынок за предыдущие 12 месяцев (2,35 млн гл).

Крупнейшими по поставкам странами являются Франция, Германия, Италия и Латвия. Все они показали двузначный прирост от 89,5 до 37,4%.

В топ-5 по приросту поставок год к году попали страны, которые традиционно поставляли в Россию небольшие объемы вина: Австрия (рост в шесть раз); Болгария (в пять раз), Хорватия (почти в три раза), Эстония (на 133%), Финляндия (на 132%).

Ранее редакция сообщала, что зарубежные бренды алкоголя поделились на тех, кто ушел, выжидает и остался.

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