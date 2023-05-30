В Новосибирске активизировались теневые аварийные комиссары

В Новосибирске появились ватсап группы, авторы которых предлагают сообщать аварийным комиссарам информацию о произошедших ДТП за денежное вознаграждение. Скриншоты предложения и денежной транзакции имеются в распоряжении редакции.

— Оплачиваем за каждую аварию тому, кто скинул, если забрал аварком напрямую, — говорится в сообщениях.

Стоит напомнить, что аналогичная схема периодически всплывает в ритуальной отрасли: родственникам покойного начинают поступать предложения по организации похорон ещё до получения свидетельства о смерти из ЗАГСа или тела из морга.

— В первую очередь в этом процессе задействованы лечебные учреждения, — сообщал на форуме «Сибирь-ритуал» в 2021 году руководитель УФАС РФ по Новосибирску Александр Годованюк. — Они первые получают сведения о факте смерти. Эта информация передается за определенное вознаграждение хозяйствующим субъектам. Здесь мы работаем непосредственно с правоохранительными органами, пресекаем данные факты. Антимонопольным органом это квалифицируется как сговор между хозяйствующим субъектом и представителем органов государственной власти.

Ранее редакция сообщала о количестве звонков мошенников, совершаемых в мессенджерах.