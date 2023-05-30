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В Новосибирске активизировались теневые аварийные комиссары

  • 30/05/2023, 19:36
Автор:
ДТП аваркомы
Они действуют по схеме аналогичной «чёрным ритуальщикам».

В Новосибирске появились ватсап группы, авторы которых предлагают сообщать аварийным комиссарам информацию о произошедших ДТП за денежное вознаграждение. Скриншоты предложения и денежной транзакции имеются в распоряжении редакции.

Оплачиваем за каждую аварию тому, кто скинул, если забрал аварком напрямую, говорится в сообщениях.

Стоит напомнить, что аналогичная схема периодически всплывает в ритуальной отрасли: родственникам покойного начинают поступать предложения по организации похорон ещё до получения свидетельства о смерти из ЗАГСа или тела из морга.

 В первую очередь в этом процессе задействованы лечебные учреждения,  сообщал на форуме «Сибирь-ритуал» в 2021 году руководитель УФАС РФ по Новосибирску Александр Годованюк.  Они первые получают сведения о факте смерти. Эта информация передается за определенное вознаграждение хозяйствующим субъектам. Здесь мы работаем непосредственно с правоохранительными органами, пресекаем данные факты. Антимонопольным органом это квалифицируется как сговор между хозяйствующим субъектом и представителем органов государственной власти.

Ранее редакция сообщала о количестве звонков мошенников, совершаемых в мессенджерах.

Фото Евгении Серегиной

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Рубрики : Общество Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : слив информации ритуальная сфера ДТП аварийные комиссары


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