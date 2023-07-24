В Новосибирске женщина родила на плановом осмотре в женской консультации

В Новосибирске сотрудники женской консультации поликлиники № 22 на улице Зорге приняли роды у женщины, которая пришла на плановый осмотр. Об этом сообщили в Минздраве Новосибирской области. Стремительные роды до приезда скорой помощи приняли акушерки Ирина Власова, Юлия Цвиченко и врач акушер-гинеколог Анна Конева.

— Я здесь 30 лет работаю, — рассказывает Ирина Власова, — не слышала, что где-то [в поликлинике] принимали роды. Девчушка родилась, мы ее похлопали, она ручки вскинула, порозовела и, когда перерезали пуповину, раскричалась нам на удовольствие.

Медики скорой помощи убедились, что мама с младенцем в порядке и отвезли их в роддом. Через несколько дней женщину выписали, а девочку перевели в детскую больницу — набирать вес. На сегодняшний день мама с малышкой находятся уже дома.

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