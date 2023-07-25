ВТБ Факторинг вошёл в финансовую экосистему «Лайтхаус»

ВТБ Факторинг подключился к финансовой платформе «Лайтхаус», которая реализует новую модель факторинга, основанную на мультифакторной работе.

Благодаря высокой скорости финансирования и бесшовному взаимодействию, поставщики получают возможность обратиться за финансированием к любому фактору и выбрать лучшую ставку, которая котируется на платформе на ежедневной основе.

С подключением к платформе ВТБ Факторинг расширяет возможности клиентов и дебиторов использовать наиболее удобные для них цифровые сервисы для организации процесса финансирования непрерывного потока поставок.

Игорь Внуков, генеральный директор ВТБ Факторинг (ГК):

«Мы активно внедряем платформенные решения в программы финансирования клиентов и дебиторов в рамках регулярного факторингового бизнеса и освоения новых рыночных ниш. Имея опыт успешного сотрудничества с «Лайтхаус» по проектам цифровых активов и следуя запросам наших клиентов, мы намерены применять технологические решения платформы в контексте нашей стандартной продуктовой линейки».

Денис Иорданиди, генеральный директор финтех-компании «Лайтхаус»: