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ВТБ Факторинг вошёл в финансовую экосистему «Лайтхаус»

  • 25/07/2023, 09:00
Благодаря высокой скорости финансирования и бесшовному взаимодействию, поставщики получают возможность обратиться за финансированием к любому фактору и выбрать лучшую ставку, которая котируется на платформе на ежедневной основе.

ВТБ Факторинг вошёл в финансовую экосистему «Лайтхаус»ВТБ Факторинг подключился к финансовой платформе «Лайтхаус», которая реализует новую модель факторинга, основанную на мультифакторной работе.

Благодаря высокой скорости финансирования и бесшовному взаимодействию, поставщики получают возможность обратиться за финансированием к любому фактору и выбрать лучшую ставку, которая котируется на платформе на ежедневной основе.

С подключением к платформе ВТБ Факторинг расширяет возможности клиентов и дебиторов использовать наиболее удобные для них цифровые сервисы для организации процесса финансирования непрерывного потока поставок. 

Игорь Внуков, генеральный директор ВТБ Факторинг (ГК): 

«Мы активно внедряем платформенные решения в программы финансирования клиентов и дебиторов в рамках регулярного факторингового бизнеса и освоения новых рыночных ниш. Имея опыт успешного сотрудничества с «Лайтхаус» по проектам цифровых активов и следуя запросам наших клиентов, мы намерены применять технологические решения платформы в контексте нашей стандартной продуктовой линейки».

Денис Иорданиди, генеральный директор финтех-компании «Лайтхаус»: 

«Финтех-компания «Лайтхаус» предлагает новые решения, показывая крупнейшему бизнесу пример работы с банками в условиях новой цифровой реальности. Отныне компании могут сфокусироваться на главных бизнес-целях, а привлечение финансирования становится простым и эффективным. Подключение ВТБ Факторинг к нашей платформе свидетельствует о расширении и укреплении сотрудничества по внедрению на рынок новых бизнес-практик».

Фото: freepik.com — freepik 

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : факторинг ВТБ


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