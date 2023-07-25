ВТБ Факторинг вошёл в финансовую экосистему «Лайтхаус»

ВТБ Факторинг подключился к финансовой платформе «Лайтхаус», которая реализует новую модель факторинга, основанную на мультифакторной работе.
Благодаря высокой скорости финансирования и бесшовному взаимодействию, поставщики получают возможность обратиться за финансированием к любому фактору и выбрать лучшую ставку, которая котируется на платформе на ежедневной основе.
С подключением к платформе ВТБ Факторинг расширяет возможности клиентов и дебиторов использовать наиболее удобные для них цифровые сервисы для организации процесса финансирования непрерывного потока поставок.
Игорь Внуков, генеральный директор ВТБ Факторинг (ГК):
«Мы активно внедряем платформенные решения в программы финансирования клиентов и дебиторов в рамках регулярного факторингового бизнеса и освоения новых рыночных ниш. Имея опыт успешного сотрудничества с «Лайтхаус» по проектам цифровых активов и следуя запросам наших клиентов, мы намерены применять технологические решения платформы в контексте нашей стандартной продуктовой линейки».
Денис Иорданиди, генеральный директор финтех-компании «Лайтхаус»:
«Финтех-компания «Лайтхаус» предлагает новые решения, показывая крупнейшему бизнесу пример работы с банками в условиях новой цифровой реальности. Отныне компании могут сфокусироваться на главных бизнес-целях, а привлечение финансирования становится простым и эффективным. Подключение ВТБ Факторинг к нашей платформе свидетельствует о расширении и укреплении сотрудничества по внедрению на рынок новых бизнес-практик».
Фото: freepik.com — freepik
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