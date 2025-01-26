В новосибирских отелях разрешат размещать гостей с домашними питомцами

Роскачество завершило разработку стандарта Pet Friendly, он направлен на адаптацию инфраструктуры средств размещения (гостиниц, санаториев, баз отдыха, кемпингов) для гостей с питомцами. В его разработке приняли участие представители различных отраслевых компаний и ассоциаций.

Однако стоит отметить, что в постановлении правительства РФ № 1085 от 09.10.2015, которым регулируется работа отелей, животные не упоминаются вообще. Требований к размещению четвероногих гостей нет и в классификации гостиниц. Решение о размещении постояльцев с животными администрация принимает самостоятельно.

Согласно разработанному стандарту, гостиницам со статусом Pet Friendly необходимо будет прописать условия размещения во внутренних правилах проживания. Гости при заселении должны заполнить специальную анкету и предоставить ветеринарный паспорт питомца.

Предполагается, что в таких отелях в зоне приема и размещения гостей появятся миски с питьевой водой для животных, а в зоне отдыха и ожидания лежанки. Вблизи гостиницы или на ее территории должна быть предусмотрена зона для выгула питомцев.

В номерах для гостей с четвероногими друзьями также должны быть дополнительные места для питомцев, миски для воды и корма, а также пакеты для уборки. Персонал такого отеля должен знать и соблюдать правила обращения с животными и основы санитарно-гигиенических и ветеринарных требований.

В дальнейшем стандарт планируется перевести в статус ГОСТ.

О планах по введению стандарта для отдыха с животными замглавы Роскачества Юлия Михалева сообщала в сентябре 2024 года. Она подчеркивала, что часто семьям приходится отказываться от путешествия, если отель не принимает животных.

По подсчетам социологов, на начало 2025 года домашние питомцы есть у 66% россиян. В 2024 году кошку завел каждый второй (49%), собаку — каждый третий (34%). Поэтому путешествия со своими домашними питомцами сегодня перестали быть экзотикой. В Россельхознадзоре Новосибирской области рассказали, что только за 8 месяцев 2024 года почти 500 домашних питомцев выехали с хозяевами из региона в другие страны. Они сопровождали владельцев, которые отправлялись за рубеж авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские работодатели разрешают сотрудникам приводить в офис питомцев. Таким образом компании пытаются решить проблему дефицита кадров.