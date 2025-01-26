Большинство новосибирцев выступает за профобразование старшеклассников

Новосибирцы рассказали о своем отношении к инициативе вернуться к системе начального профессионального образования (НПО). 86% горожан поддерживают это предложение, сообщили в SuperJob.

Чаще инициативу одобряют родители учащихся 8–11 классов. Порядка 84% из них хотят, чтобы дети начали получать профессиональные навыки во время обучения в школе. Многие из них ставят в пример Учебно-производственные комбинаты (УПК), которые существовали в советское время. В них ученики школ разделялись по интересам и получали навыки рабочей профессии.

Резко против инициативы возрождения НПО высказались всего 6% жителей Новосибирска. Еще 8% затруднились дать ей оценку.

Восстановить короткие программы обучения по рабочим специальностям предложили в Госдуме в конце 2024 года. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это позволит решить проблему «заполнения мигрантами» рабочих мест.

Напомним, летом 2023 года Сергей Федорчук, который на тот момент занимал должность министра образования Новосибирской области, сообщал, что колледжи региона почти исчерпали возможности по приему студентов. По его словам, уже на тот момент многие учреждения профобразования работали со стопроцентной загрузкой в две смены.

В школах региона совместно с предприятиями на протяжении последних лет открываются профильные предпрофессиональные классы, создана сеть медицинских, педагогических, космических, предпринимательских, инженерных и IT-классов, а также центры профессионального образования.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские выпускники будут сдавать в два раза меньше экзаменов. При условии, что решат поступать в колледжи на рабочие специальности.