В 2024 году Новосибирский зоопарк посетили 1,5 млн человек

В 2024 году Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило посетили более 1,5 миллионов гостей. Это примерно столько же, сколько и в 2023 году. При этом треть посетителей воспользовались льготами и не платили за билет, сообщили в зоопарке.

Напомним, первый в Сибири зоологический парк был создан в Новосибирске в 1947 году. Он разместился в центре города, на улице Гоголя, и долгое время оставался единственным зоологическим садом от Урала до Дальнего Востока. Коллекция животных состояла из 34 видов млекопитающих и 20 видов птиц.

Сейчас в Новосибирском зоопарке около 12 тысяч особей 790 видов. Более 350 видов занесены в Международную Красную Книгу, около 180 видов внесено в Красную книгу России и Региональные Красные Книги.

Зоопарк занимает 65 гектаров и активно продолжает развиваться. Напомним, в рамках концепции развития до 2050 год Новосибирский зоопарк планируют поделить на зоны-континенты, в каждой из которых посетители смогут более компактно знакомиться с обитателями той или иной части света — северных тропиков, Австралии, Азии, Африки. В более отдаленной перспективе «Африка» может разрастись до таких объектов, как канатная дорога над вольерами с животными, кафе и гостиничный комплекс.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило планирует построить новый павильон для представителей экзотических видов животных, среди которых карликовые бегемоты.