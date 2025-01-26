В 2024 году Новосибирский зоопарк посетили 1,5 млн человек

В 2024 году Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило посетили более 1,5 миллионов гостей. Это примерно столько же, сколько и в 2023 году. При этом треть посетителей воспользовались льготами и не платили за билет, сообщили в зоопарке.
Напомним, первый в Сибири зоологический парк был создан в Новосибирске в 1947 году. Он разместился в центре города, на улице Гоголя, и долгое время оставался единственным зоологическим садом от Урала до Дальнего Востока. Коллекция животных состояла из 34 видов млекопитающих и 20 видов птиц.
Сейчас в Новосибирском зоопарке около 12 тысяч особей 790 видов. Более 350 видов занесены в Международную Красную Книгу, около 180 видов внесено в Красную книгу России и Региональные Красные Книги.
Зоопарк занимает 65 гектаров и активно продолжает развиваться. Напомним, в рамках концепции развития до 2050 год Новосибирский зоопарк планируют поделить на зоны-континенты, в каждой из которых посетители смогут более компактно знакомиться с обитателями той или иной части света — северных тропиков, Австралии, Азии, Африки. В более отдаленной перспективе «Африка» может разрастись до таких объектов, как канатная дорога над вольерами с животными, кафе и гостиничный комплекс.
Ранее редакция сообщала, что Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило планирует построить новый павильон для представителей экзотических видов животных, среди которых карликовые бегемоты.
Фото редакции Infopro54, автор Оксана Мочалова
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