В «Новосибирский крематорий» пришли приставы

Сегодня, 7 марта, в «Новосибирский крематорий» приехали приставы и СОБР. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Шитов в своем телеграм-канале и выложил соответствующее видео. Он отметил, что представители власти «стоят на входе и ждут разрешения, чтобы зайти».

Директор «Новосибирского крематория» Борис Якушин подтвердил Infopro54, что видео достоверное и приставы приезжали в крематорий.

— Им передали документы, но никто у нас нигде не запирался. Представители адвокатского бюро приехали, сняли видео, а когда возник вопрос на каком основании они находятся на территории крематория, уехали. Сейчас я возвращаюсь из города и отпускаю сотрудников, так как рабочий день укороченный, — пояснил Якушин.

Он подчеркнул, что никаких инцидентов ни на территории крематория, ни в поселке, который рядом с ним расположен, сегодня не было.

Борис Якушин подтвердил, что речь идет о семейном споре между ним и братом.

— К сожалению, мне до сих пор не удается с ним пообщаться, чтобы обсудить ситуацию, — отметил собеседник редакции.

Как пишет Коммерсант, со ссылкой на адвоката Романа Якушина Дмитрия Шитова, основанием для следственных мероприятий послужило уголовное дело о неисполнении решения суда (ст. 315 УК РФ) в рамках спора между наследниками.

На сегодняшний день на сайте Арбитражного суда можно найти 5 исков, поданных от лица Романа Якушина к Борису Якушину, а также к ООО «Новосибирский крематорий», ООО «Технофорум», ООО «Новосибирский пантеон» и ООО «Некрополь 21 век». Они поданы с июня по сентябрь 2024 года и связаны со спором о наследстве.

Ранее редакция сообщала о том, что апелляционный суд отказался реабилитировать посмертно основателя Новосибирского крематория и похоронного дома «Некрополь» Сергея Якушина.