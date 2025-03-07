Священник рассказал, можно ли пить безалкогольное пиво в пост

Во время поста православные верующие держат пост, ограничивая себя гастрономически и духовно. Протоиерей Дмитрий Бабкин из Каинской епархии рассказал, в том, чтобы пить в пост немного безалкогольного пива или вина, нет ничего плохого. Согласно церковному уставу, в определённые дни монахам разрешалось выпить чашу обычного вина. Однако стоит учесть, что это было некрепкое вино.

— Здесь очень важна мера. Может и не будет греха выпить стакан обычного пива, но главное, чтобы этим стаканом все ограничилось, — объяснил отец Дмитрий изданию АиФ Новосибирск.

В целом же он посоветовал употреблять во время поста квас, а не спиртные напитки.

Ранее протоиерей Дмитрий Бабкин объяснял, что пост нужен для того, чтобы человек мог прийти в состояние духовного бдения. В этот момент он выходит за рамки привычного комфорта, и многие вещи начинают видеться иначе.

Отец Дмитрий также считает, что во время поста человек должен заниматься добрыми делами.

Ранее редакция сообщал о том, кому можно не держать Великий пост. В это время лучше посвятить себя добрым делам.