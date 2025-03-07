Исторические здания Военного городка разбирают на кирпичи в Новосибирске

Объекты культурного наследия в Военном городке остаются бесхозными в Новосибирске. До сих пор не решен вопрос об охране, консервации и реставрации зданий. Внутри построек давно не осталось ничего ценного, а дореволюционный кирпич пользуется спросом и его постепенно разбирают на стройматериалы.

Жители домов, граничащих с Военным городком, рассказывают, что рядом с заброшенными зданиями регулярно видят машины и людей с мешками.

— В основном летом приезжают мужчины на небольших грузовых автомобилях с инструментами. Они заходят внутрь, что-то делают, потом грузят добытое в машины. Но этой зимой тоже стали наведываться. Вот в феврале видела минивэн и людей, которые в мешках, что-то выносили из заброшенного здания. Что именно выносят, не знаю. У меня не хватает смелости подходить к ним, — рассказала жительница улицы Тополевой Светлана Г. BFM-Новосибирск.

Защитники Военного городка периодически осматривают здания. Они рассказывают, что за последние годы оттуда вывезли почти весь металл, а теперь взялись за кирпичные стены.

Продажа старого кирпича в России считается довольно прибыльным бизнесом. На этом выстроена целая индустрия. Особенно выгодно разбирать старые здания в центральной части страны, где каждый кирпич клейменный. Об этом рассказал кандидат исторических наук, директор исторического парка «Россия — моя история» Алексей Пронин.

— В новосибирском Военном городке кирпич без клейм. Но как уникальный стройматериал вполне годится. Из этого старого кирпича в городе построено много капитальных гаражей. К нашему всеобщему стыду, Военный городок разбирают на протяжении многих лет. Это делают и местные, и приезжие. Продолжается это и сейчас. Иногда получается кого-то спугнуть, но чаще — нет. И ситуация только усугубляется. Исторические здания никто не охраняет. И изменить ситуацию можно только вернув их к жизни. Необходимо провести их реставрацию, сделать там хороший музейный комплекс. Если не предпринять таких мер, то Военный городок продолжат разбирать и разрушать до тех пор, пока от него ничего не останется, — рассказал Пронин.

Напомним, в мае 2024 года суд отклонил иск Минобороны об охраняемом статусе Военного городка в Новосибирске. Новосибирцы направили письмо Андрею Белоусову с предложением сохранить территорию, как объект культурного наследия.

Исторический комплекс состоит из 31 объектов, находящихся под охраной государства в качестве культурного наследия регионального значения. Сюда входят: казармы, административные и служебные здания, построенные в 1910-1913 годах.

Ранее редакция сообщала о том, что в активно застраивающемся Новосибирске сохранилось немало старинных домов, хранящих культурное и архитектурное наследие города. И чем старше объект недвижимости, тем больше к нему интерес со стороны потенциальных покупателей.