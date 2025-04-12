Новосибирцы тратят на компьютерные игры больше времени, чем остальные россияне

Лишь 8% новосибирских геймеров проводит время в компьютерных клубах. Причем 63% из них ходят в клубы, потому что у них нет возможности играть дома. Об этом говорится в резильтатах исследования, проведенного компанией Astrum Entertainment.

Большинство новосибирцев (45%) чаще всего проводят за игрой 3-4 часа за один сеанс — это больше, чем в среднем по России (40%). Сессии по 1-2 часа устраивают 29% опрошенных из региона.

— Более 80% российских геймеров используют игры, чтобы расслабиться и снять стресс. При этом многие отмечают, что гейминг приносит им не только развлечение, но и другую пользу: каждый третий узнает из игр что-то новое, каждый четвертый ценит социальный аспект и общение, каждый пятый оттачивает скиллы (например, учит английский язык), —отметили в компании.

Большинство опрошенных из Новосибирск и области геймеров — 31% — готовы потратить на покупку лицензионной игры одну-две тысячи рублей. Но лимит для всех очень разный: каждый четвертый покупатель не хочет тратить больше 500 рублей, а 16% респондентов готовы выложить две-четыре тысячи рублей за тайтл.

—Это примечательно, учитывая то, что 35% опрошенных в регионе сказали, что зарабатывают от 30 до 60 тысяч рублей в месяц, а 22% — до 90 тысяч рублей, — констатировали аналитики компании.

Другая статья расходов для геймеров — это техника. Что касается платформ, самой желанной будущей покупкой для российских игроков стал мощный ПК или ноутбук (56%). Другие популярные «хотелки» идут с большим отставанием: около 6% купили бы консоль последнего поколения, 7% — VR-шлем. Потратить на новую платформу за раз более 40 тысяч рублей готовы почти половина опрошенных (48%), но 26% не хотели бы выделять на это более одной тысячи.

По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирск работают 78 компьютерных клубов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская компания разработала игру на основе детских страшилок времен СССР.