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Новосибирцы заплатили за нарушение правил дорожного движения более 400 млн рублей

  • 12/04/2025, 12:30
В первом квартале водители оплатили 428 млн рублей штрафов в Новосибирской области
Самое «урожайное» время на штрафы в Новосибирске — лето

В течение первого квартала 2025 года в регионе было вынесено 561,5 тысяч постановлений о нарушениях правил дорожного движения, из них 513,2 тысячи — на основании информации, полученной с помощью комплексов фотовидеофиксации. Эти цифры незначительно отличаются от показателей 2024 года.

Водители уже оплатили более 433 тысяч штрафов на общую сумму 428 миллионов рублей.

статистика штрафов

Для сравнения, за весь 2024 год в Новосибирской области было вынесено более 5,5 миллионов административных постановлений о нарушениях правил дорожного движения, зафиксированных с помощью фотовидеофиксации. По информации ЦОДД Новосибирской области, 5,3 миллиона из этих постановлений были оплачены водителями, что в денежном выражении составило 2,5 миллиарда рублей.

— Основное количество нарушений ПДД в регионе совершается в теплое время года. Летом статистика вырастает в разы — рассказали в ЦОДД Новосибирской области.

Ранее пресс-служба центра рассказывала, что в 2012 году на основе зафиксированных камерами нарушений ПДД было вынесено 218,5 тыс. административных постановлений,  в 2017 году эта цифра выросла до 1,2 млн. Еще через 5 лет — в 2022 году — было вынесено уже 3,39 млн административных постановлений по взысканию штрафов за нарушение ПДД. В 2024 году эта цифра составила 5 537 452, рост к показателям 2023 года — 18,6%. Больше всего нарушений ПДД зафиксировано камерами фотовидеофиксации в августе 2024 года — вынесено 892,9 тыс. постановлений о штрафах.

Напомним, в Новосибирске в сентябре прошлого года возникла проблема с установкой камер фотовидеофиксации из-за изменения правил их размещения. На январь 2025 года большинство камер на дорогах города не работали. Депутаты регионального парламента предупреждали, что это скажется, как на количестве выявленных нарушений ПДД, так и на сумме штрафов, которые поступят в бюджет.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области на 30% выросло число штрафов за непристегнутый ремень. В прошлом году более 624 тысяч водителей получили штрафы за езду без ремня безопасности.

Источник фото: ЦОДД Новосибирской области

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : штрафы ЦОДД автомобили


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