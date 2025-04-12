Новосибирцы заплатили за нарушение правил дорожного движения более 400 млн рублей

В течение первого квартала 2025 года в регионе было вынесено 561,5 тысяч постановлений о нарушениях правил дорожного движения, из них 513,2 тысячи — на основании информации, полученной с помощью комплексов фотовидеофиксации. Эти цифры незначительно отличаются от показателей 2024 года.

Водители уже оплатили более 433 тысяч штрафов на общую сумму 428 миллионов рублей.

Для сравнения, за весь 2024 год в Новосибирской области было вынесено более 5,5 миллионов административных постановлений о нарушениях правил дорожного движения, зафиксированных с помощью фотовидеофиксации. По информации ЦОДД Новосибирской области, 5,3 миллиона из этих постановлений были оплачены водителями, что в денежном выражении составило 2,5 миллиарда рублей.

— Основное количество нарушений ПДД в регионе совершается в теплое время года. Летом статистика вырастает в разы — рассказали в ЦОДД Новосибирской области.

Ранее пресс-служба центра рассказывала, что в 2012 году на основе зафиксированных камерами нарушений ПДД было вынесено 218,5 тыс. административных постановлений, в 2017 году эта цифра выросла до 1,2 млн. Еще через 5 лет — в 2022 году — было вынесено уже 3,39 млн административных постановлений по взысканию штрафов за нарушение ПДД. В 2024 году эта цифра составила 5 537 452, рост к показателям 2023 года — 18,6%. Больше всего нарушений ПДД зафиксировано камерами фотовидеофиксации в августе 2024 года — вынесено 892,9 тыс. постановлений о штрафах.

Напомним, в Новосибирске в сентябре прошлого года возникла проблема с установкой камер фотовидеофиксации из-за изменения правил их размещения. На январь 2025 года большинство камер на дорогах города не работали. Депутаты регионального парламента предупреждали, что это скажется, как на количестве выявленных нарушений ПДД, так и на сумме штрафов, которые поступят в бюджет.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области на 30% выросло число штрафов за непристегнутый ремень. В прошлом году более 624 тысяч водителей получили штрафы за езду без ремня безопасности.