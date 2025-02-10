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Выпускникам новосибирских медвузов придется отрабатывать полученные знания

  • 10/02/2025, 14:00
Выпускникам новосибирских медвузов придется отрабатывать полученные знания
В противном случае их обяжут заплатить за обучение на бюджете

Новые поправки к федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации » готовят в Минздраве России. Острую нехватку медицинского персонала законодатели планируют решить частичным возвращением к советской практике, когда студенты после учебы обязаны были несколько лет отработать по распределению. Правда сейчас будущий выпускник сможет самостоятельно выбрать медорганизацию, где будет трудиться на протяжение трех лет.

Согласно проекту федерального закона, опубликованному Минздравом, выпускники медицинских и фармацевтических вузов и колледжей, обучавшиеся за счет госбюджета, будут обязаны отработать затраченные на них средства. Уточняется, что заключить договор с медорганизацией необходимо будет в течение одного года после окончания вуза. В противном случае молодым специалистам придется выплатить государству штраф в двукратном размере расходов на обучение.

— «Целевик» обязан трудоустроится в определенную договором медицинскую организацию, но в ходе обучения может получать дополнительные социальные выплаты, стипендии от региональных органов государственной власти, – уточняется в пояснительной записке.

В Минздраве пояснили, что 35% выпускников, завершивших обучение в медвузах, и 40% выпускников, окончивших колледжи за счет госбюджета, так и не трудоустраиваются в медорганизации, входящие в государственную или муниципальную системы здравоохранения.

Руководитель Комитета по здравоохранению НОО «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор сети многопрофильных клиник «Смитра» Петр Смиренко уверен, что в перспективе новые поправки действительно помогут решить проблему кадрового дефицита в сфере здравоохранения.

— Если все сто процентов выпускников медвузов пойдут работать по образованию, то дефицита в этой сфере не будет. У нас работает очень много медицинских вузов и колледжей. К тому же сами абитуриенты подойдут к выбору профессии более осознанно. Если человек будет понимать, что, получив диплом, ему три года придется отработать по профессии, то случайный выбор, ориентированный только на осваивание бюджетных средств, исключится сам собой, — говорит руководитель комитета.

Петр Смиренко добавляет, что новые поправки вполне логично вписываются в современную модель рыночной экономики.

— Глядя на законопроект через призму холодного расчета, становится вполне очевидным, что человек, получивший образование за чужие деньги, должен этот долг вернуть. Если же студент оплачивал образование самостоятельно, то и последующий выбор профессии он вправе делать сам, — убежден гендиректор сети клиник.

Уточним, что в случае принятия документа он вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Напомним, в вузах России планируют сократить платный набор на ненужные экономике специальности. Президент Владимир Путин поручил правительству России «принять исчерпывающий пакет решений», чтобы исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. Кроме того, обучение таким профессиям предлагается запретить в непрофильных вузах и их филиалах.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме планируют запретить мигрантам проходить медосвидетельствование в частных клиниках. Приезжие смогут проходить осмотр только в государственных учреждениях здравоохранения.

Фото предоставлено пресс-службой Минздрава Новосибирской области.

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Рубрики : Медицина Образование

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : медицина


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