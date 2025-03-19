В новосибирской филармонии улучшили мобильный интернет

Специалисты компании МТС провели обновление оборудования и перераспределение частот в пользу стандарта LTE в государственном концертном зале имени А. М. Каца. В результате модернизации средняя скорость мобильного интернета выросла на 20%.

— Зал имени А. М. Каца — также знаковое место Новосибирска, где необходима стабильная связь, особенно в преддверии Транссибирского арт-фестиваля (18+), когда филармония распахнёт двери для большого количества новосибирцев и гостей города, — комментирует директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

В прошлом году масштабные работы по рефармингу проведены на всей территории новой ледовой арены, в том числе на трибунах, в фойе, раздевалках спортсменов, подтрибунных помещениях.

XII Транссибирский арт-фестиваль (18+) пройдёт с 19 марта по 12 апреля 2025 года.

Ранее редакция сообщала, что студент из Новосибирска вошел в число победителей конкурса «Система». Он разработал платформу, которая помогает определить ценность отходов, а также соединить их владельца с потенциальным покупателями или переработчиками.