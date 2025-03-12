Студент из Новосибирска вошел в число победителей конкурса «Система»

Студент Сибирского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Дмитрий Бабенко вошел в число победителей стипендиального конкурса «Система», организованного МТС совместно с благотворительным фондом «Система».

Платформа, разработанная Дмитрием одержала победу в направлении «Технологии для комфортной жизни». Она помогает определить ценность отходов, а также соединить их владельца с потенциальным покупателями или переработчиками. В разработке применяются инновационные технологии, которые не только идентифицируют тип отходов, но и анализируют потребности пользователя, ограничения законодательства и возможности утилизаторов.

— Радует, что именно житель нашего города стал победителем этой номинации, и мы в рамках конкурса смоги познакомиться с проектом, у которого есть все шансы в будущем стать реальным технологичным стартапом, — комментирует директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Стоит отметить, что в этом году финансовую и методическую поддержку своих проектов получат 48 студентов вузов и два студента учреждения среднего профессионального образования из 28 регионов России.

В стипендиальном конкурсе «Система» участвуют студенты среднего профессионального образования и вузов. Он направлен на поддержку практико-ориентированной исследовательской, научной и инновационной деятельности молодёжи в приоритетных областях научно-технологического развития.