В Новосибирской области 30 человек набрали 100 баллов на ЕГЭ

Выяснилось, сколько выпускников из Новосибирска уже набрали максимальные баллы на ЕГЭ по литературе, химии и истории в 2025 году. Экзамены по этим предметам прошли 23 мая, в первый день основного периода.

— В Новосибирской области максимально возможные оценки в 100 баллов по литературе получили семь человек, по химии – 20 человек, по истории – три человека, — сообщили BFM-Новосибирск в министерстве образования Новосибирской области.

Эксперты отмечают, что ЕГЭ по литературе и истории всегда были сложными экзаменами. В этих предметах мало стобалльников. Экзаменационная кампания еще идет. Результаты, включая данные о стобалльниках, появятся позже.

Основной этап ЕГЭ в Новосибирской области стартовал 23 мая. Тогда выпускники сдавали историю, литературу и химию. 27 мая им предстояло написать математику в базовом и профильном вариантах. Однако результаты их не обрадовали: ребята уверены, что из-за сложных заданий они получат низкие баллы. Оценки будут известны 10 июня, но многие уже думают о пересдаче.

Ранее редакция сообщала о том, что восьмерых школьников поймали на ЕГЭ со шпаргалками и телефонами в Новосибирске. Указанные устройства относятся к запрещённым на экзамене средствам связи.